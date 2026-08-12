«باو إيكو» يعتزل السباقات بسجل خالٍ من الهزائم





ودع «باو إيكو» سباقات الخيل، بعد إعلان اعتزاله بسبب تعرضه لانتكاسة أثناء التدريبات أنهت مبكراً مسيرة أحد أبرز نجوم سباقات الميل في أوروبا، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم طوال مسيرته.

وأنهى «باو إيكو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، مسيرته بسجل مثالي بلغ 6 انتصارات من 6 مشاركات، بينها ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى خلال الموسم الجاري، بعدما توج بسباقات 2000 غينيز، وسانت جيمس بالاس ستيكس، وساسكس ستيكس.

ثلاثية

وأكمل «باو إيكو» بانتصاره في «ساسكس ستيكس» ثلاثية 2000 غينيز وسانت جيمس بالاس وساسكس في موسم واحد، ليصبح أول جواد يحقق هذه الثلاثية منذ الأسطورة فرانكل.

ويشرف على «باو إيكو» المدرب جورج بوجي بقيادة الفارس بيلي لوغنان في جميع مشاركاته الست، فيما كان الجواد يستعد لخوض سباق «بري جاك لو ماروا» في دوفيل قبل أن تؤدي الانتكاسة إلى إنهاء مسيرته في المضامير ليستعد لمرحلة جديدة في مجال الإنتاج تحت مظلة «دارلي».