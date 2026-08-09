«سوفرينتي» يخطف الأضواء في تحدي «ويتني ستيكس»





خطف «سوفرينتي» لجودلفين، حامل لقب جواد العام في أمريكا الشمالية، الأضواء على مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فرض تفوقه على نخبة من الخيول الأكبر سناً، محققاً فوزاً حاسماً في سباق «ويتني ستيكس» للفئة الأولى، لمسافة 1800 متر ومستعيداً توهجه على المضامير الأمريكية.

وأكد نجم جودلفين وبطل ديربي كنتاكي عودته القوية إلى مستواه المعهود، بعدما دخل السباق إثر خسارته في مشاركتيه السابقتين بعمر 4 سنوات، مستعيداً ذكريات تألقه على المضمار نفسه الصيف الماضي، عندما حقق انتصارات بارزة في «بيلمونت ستيكس» للفئة الأولى، و«جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية، و«ترافرس ستيكس» للفئة الأولى.

هدوء

وقاد الجواد الفارس جونيور ألفارادو بجدارة عندما انطلق من البوابة بهدوء واستقر في المركز الخامس، فيما دخلت البطلة «نايتروجين» و«ماغنيتيود»، بطل كأس دبي العالمي في صراع على الصدارة خلال المراحل الأولى.

وتراجع «سوفرينتي» لفترة وجيزة إلى المركز الأخير بين الخيول السبعة عند منتصف المسافة، متأخراً بنحو 12 طولاً عن المتصدرة «نايتروجين»، قبل أن يبدأ تقدمه القوي من الخارج مع الاستدارة نحو المسار المستقيم ليشق بطل ديربي كنتاكي طريقه بقوة، متجاوزاً «أنتيكويريان» و«ماغنيتيود» ليحتل المركز الثاني في بداية المسار المستقيم، قبل أن يدرك «نايتروجين» عند دخول الفيرلونغ الأخير، ثم يبتعد عنها بسهولة ويحسم الفوز بفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول.

سعادة

وأعرب مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، عن سعادته بعودة «سوفرينتي» إلى مستواه، وقال إن الجمهور ارتبط بالجواد بصورة كبيرة منذ انتصاراته في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفوز جاء أمام واحدة من أقوى مجموعات الخيول التي شهدها سباق «ويتني» في السنوات الأخيرة.

أداء

من جانبه، أكد المدرب بيل موت أن «سوفرينتي» قدم الأداء المنتظر منه، وقال: «كنت أعلم أنه في حالة جيدة قبل السباق، لكن لا بد أن ترى ذلك على أرض المضمار وفي مواجهة منافسيه، وقد أثبت نفسه وقدم ما كنا نعتقد أنه قادر عليه ولم يخيب آمالنا».

وأشار موت إلى أن حالة أرضية المضمار كانت أفضل مقارنة بالمشاركة السابقة، وهو ما ساعد الجواد على إظهار قوته الحقيقية، لافتاً إلى التفاعل الجماهيري الكبير عقب الفوز، وقال: «كان سماع هدير الجماهير عند عودته إلى منصة الفائزين أمراً مذهلاً، لقد كانوا سعداء بعودته».

وكشف موت أن «جوكي كلوب غولد كب» للفئة الأولى يبقى ضمن البرنامج المقبل لـ«سوفرنتي»، في حال سارت استعداداته خلال الفترة المقبلة وفق المخطط.

بدوره، قال الفارس جونيور ألفارادو إنه حرص على منح «سوفرينتي» الحرية في اختيار موقعه خلال السباق وعدم إجباره على التقدم مبكراً، مضيفاً: «تركته يركض بالطريقة التي يرتاح إليها، وعندما دخل في إيقاعه بدأ يلتهم الأرض أمامه، وعند الاستدارة نحو المسار المستقيم أدركت أنني في وضع جيد».