«تورنيدو أليرت» و«دبي فيوتشر» يعودان إلى التحدي الدولي في برلين

يعود ثنائي جودلفين «تورنيدو أليرت» و«دبي فيوتشر» إلى الساحة الدولية، عندما يخوضان تحدي غروسه برايس فون برلين من الفئة الأولى في أبرز سباقات مضمار هوبغارتن الألماني، وذلك تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ويتطلع «تورنيدو أليرت» إلى إضافة انتصار جديد على أعلى مستوى في ألمانيا، في حين يسعى المخضرم «دبي فيوتشر» إلى مواصلة مسيرته الحافلة بالنجاحات الدولية.

ويخوض «تورنيدو أليرت»، البالغ من العمر أربع سنوات، مشاركته الأولى منذ فوزه القوي بسباق غروسه دالماير برايس «جروب 1» في ميونخ خلال يوليو من العام الماضي، قبل أن يتعرض لانتكاسة أبعدته عن المنافسات لأكثر من عام.

مستويات لافتة

وكان ابن «تو دارن هوت» قد سجل فوزه الأول على الأرضية الاصطناعية بعمر السنتين، قبل أن يقدم مستويات لافتة في السباقات الكلاسيكية، بحلوله رابعاً في 2000 غينيز «جروب 1» وسادساً في الداربي «جروب 1»، كما احتل المركز الثاني في هامبتون كورت ستيكس «جروب 2» ضمن مهرجان رويال آسكوت.

خبرة كبيرة

وفي المقابل، يدخل «دبي فيوتشر» التحدي بخبرة كبيرة ومسيرة حافلة، إذ حقق ابن «دباوي»، البالغ من العمر عشرة أعوام، انتصارات في سباقات الفئات بالمملكة المتحدة والإمارات والبحرين، يتقدمها تتويجه بكأس البحرين الدولي عام 2022.

ويعود «دبي فيوتشر» هذه المرة إلى مسافة الميل ونصف الميل، بعدما استعاد بريقه في سباقات المسافات الطويلة خلال الأشهر الـ18 الماضية، والتي شهدت فوزه بسباق ند الشبا تروفي «جروب 3» وسباق دبي غولد كب «جروب 2» في ميدان، إلى جانب سباق كينغ هنري الثاني ستيكس «جروب 3» في سانداون بارك هذا الموسم.

وقال سعيد بن سرور: «تعرض تورنيدو أليرت لانتكاسة بعد فوزه في ألمانيا العام الماضي، ولذلك منحناه الوقت الكافي للتعافي. إنه فائز بسباق من الفئة الأولى، ونأمل أن يتمكن من تحقيق الفوز مجدداً، رغم أنه سيحتاج إلى هذه المشاركة لاستعادة كامل جاهزيته بعد غياب تجاوز عاماً، وأنا واثق من أنه سيكون حاضراً بقوة عند خط النهاية».

وأضاف: «يبلغ دبي فيوتشر الآن عشرة أعوام، لكنه جواد قوي، وأثبت احتفاظه بمستواه عندما فاز بكينغ هنري الثاني ستيكس في وقت سابق من الموسم. أعتقد أن مسافة الميل ونصف الميل تناسبه، وأردنا منحه فرصة أخرى للمنافسة».