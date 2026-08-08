«وايز أبروتش» لجودلفين يتطلع إلى استعادة بريقه في «موريس دو غيس»

يتطلع «وايز أبروتش» لجودلفين إلى استعادة مستواه المميز والعودة إلى دائرة الانتصارات، عندما يخوض تحدي بري موريس دو غيس من الفئة الأولى على مضمار دوفيل الفرنسي، في مواجهة قوية ضمن نخبة خيول السرعة.

ويعود جواد جودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى المضمار الذي شهد تألقه بعمر السنتين، بعدما حل ثالثاً بفارق نصف طول خلف «فينيشان صن» و«غشتاد» في سباق بري مورني «جروب 1» في أغسطس الماضي.

وعزز «وايز أبروتش»، الأخ غير الشقيق للبطل «بيرفكت باور»، مكانته لاحقاً بالفوز بسباق ميدل بارك ستيكس «جروب 1» على مضمار نيوماركت، بعدما تجاوز تعثراً مبكراً ليحقق انتصاراً مريحاً.

ولم يظهر ابن «محماس» بالمستوى ذاته حتى الآن في موسمه بعمر ثلاث سنوات، إذ حل أخيراً خلف «فينيشان صن» في مشاركته الأخيرة ضمن مهرجان رويال آسكوت، بعدما خاض السباق من دون غطاء وفقد حدوة أثناء المنافسة.

وفي الحفل ذاته، يدفع فريق جودلفين بثلاثة خيول في بري دافنيس «جروب 3»، يتقدمها «كوموريبي» و«ديستانت ستورم»، اللذان سبق لهما شغل مراكز متقدمة في السباقات الكلاسيكية، إلى جانب «وايلد ديزرت».

ويعود «كوموريبي»، ابن «بيناتوبو» بإشراف أندريه فابر، إلى مسافة الميل بعدما حل عاشراً في بري دو جوكي كلوب «جروب 1»، وذلك عقب حلوله ثانياً بفارق طول خلف «رايف» في بول ديسيه ديه بولان «جروب 1».

بدوره، يستأنف «ديستانت ستورم»، ابن «نايت أوف ثندر» بإشراف أبلبي، مشاركاته بعد حلوله وصيفاً في 2000 غينيز الأيرلندي «جروب 1»، وقبلها ثالثاً خلف «باو إيكو» و«غشتاد» في 2000 غينيز الإنجليزي «جروب 1» على مضمار نيوماركت.