8 جياد تتنافس على لقب «ويتني ستيكس»

يتصدر الجواد «ماجنيتيود»، بطل كأس دبي العالمي 2026، قائمة المشاركين في سباق «ويتني ستيكس» من الفئة الأولى، والذي يقام غدًا السبت على مضمار ساراتوجا الأمريكي، بجوائز تبلغ مليون دولار، ويمنح الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى سباق «بريدرز كب كلاسيك».

ويشهد السباق مشاركة 8 جياد، 6 منها سبق لها الفوز بسباقات من الفئة الأولى، يتقدمها بطل ديربي كنتاكي وحصان العام «سوفيرينتي» المملوك لـ«جودلفين»، إلى جانب بطل نسخة 2023 «وايت أباريو»، ووصيف سباق بنسلفانيا ديربي «بايزا»، وبطل جوكي كلوب جولد كب «أنتيكواريان»، والفرس «نايتروجين».

ويدخل «ماجنيتيود» المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، آخرها فوزه بسباق ستيفن فوستر ستيكس من الفئة الأولى في 27 يونيو الماضي، بعدما تفوق على كل من «بايزا» و«سوفيرينتي» و«وايت أباريو».

وقال المدرب الأمريكي ستيف أسموسن إن مسيرة «ماجنيتيود» باتت تشبه إلى حد كبير مسيرة البطل «غان رنر»، الذي توج لاحقًا بألقاب سباقات ويتني ستيكس وبريدرز كب كلاسيك وبيغاسوس وورلد كب، مشيرًا إلى أن الجواد يواصل تطوره ويخوض السباق في أفضل حالاته.

من جانبه، أكد المدرب بيل موت جاهزية «بايزا» و«سوفيرينتي»، موضحًا أن الأول قدم أداءً قويًا في مشاركته الأخيرة رغم معاناته المتكررة عند الانطلاق من بوابة البداية، فيما أرجع تراجع «سوفيرينتي» في سباق ستيفن فوستر ستيكس إلى ظروف المضمار المبتل، مؤكدًا أن تدريباته الأخيرة جاءت بصورة إيجابية.

وتشارك الفرس «نايتروجين» بعد فوزها بسباق أوجدن فيبس ستيكس من الفئة الأولى بفارق 12.75 طول، وتسعى لمنافسة الجياد بعدما حققت 8 انتصارات في 16 مشاركة، ولم تنه أي سباق خارج المراكز الثلاثة الأولى.

ويضم السباق أيضًا «وايت أباريو»، الفائز بلقب ويتني ستيكس عام 2023، والذي يتطلع إلى استعادة بريقه بعد حلوله رابعًا في سباق ستيفن فوستر ستيكس، إلى جانب «أنتيكواريان» و«فورجد ستيل» و«تيزتاستيك».