«الشاهين» بطل كأس الدوحة للخيول العربية في فرنسا

أحرز الجواد الإماراتي «إتش إم الشاهين» لهلال العلوي، لقب سباق كأس الدوحة «بري مانجنيت» للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، والذي أقيم أمس على مضمار دوفيل العشبي في فرنسا.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر، وجوائزه 50 ألف يورو، منافسة قوية بين نخبة الخيول العالمية، وتمكن الفارس كريستيان ديمورو، من تجاوز التحدي القوي، وقيادة «الشاهين» إلى خط النهاية من عمق المستقيم، بزمن قدره 2:12:00 دقيقة، بفارق 1.5 طول عن «لافان» للوسمية للسباقات، وجاء ثالثاً «روميو آت» لوذنان للسباقات.

وأكد المدرب طحنون هلال العلوي أن فوز «الشاهين» في باريس إضافة جديدة إلى إنجازات فروسية الإمارات في السباقات العالمية، ويؤكد مستوى التنافسية الكبيرة للخيول الإماراتية، أمام نخبة من أقوى الخيول القوية من مختلف دول العالم، بقيادة المدرب طحنون العلوي، والمدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد.

وأشار إلى أن الشاهين يواصل مسيرة إنجازاته في حصد الألقاب، عبر محطات مختلفة منها الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» العام الماضي، ولقب المحطة الإيطالية الخامسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار كابانيللي العشبي في العاصمة الإيطالية روما، ضمن سباقات النسخة الـ32 مايو الماضي، وكأس «دراغون» التحضيري لكأس العالم، سبتمبر الماضي، ووصيف كأس العالم في فرنسا أكتوبر 2025.