الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» بطلاً لسباق قطر الدولي للخيول العربية الأصيلة



توّج الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي، بقيادة الفارس البلجيكي كريستوف سوميلون بطلاً لسباقات «ساسكس داونز» على مضمار «جودوود» الإنجليزي، بفارق طولين وربع عن «ليبو دوكارير»، لـ«وذنان ريسنغ» في الجولة الأولى من «التاج الثلاثي» لسباق قطر الدولي للخيول العربية الأصيلة، «الفئة الأولى»، وحصد جائزته البالغة 850 ألف جنيه استرليني.



وتمكن «آر بي كينج ميكر» من العودة القوية للمنافسة بعد الانطلاقة المميزة التي حققها «لينو» في البداية، وسط مطاردة من «ليبو دوكارير»، و«سوميلون»، ليتقدم أكثر على طول الحاجز الداخلي حتى خط النهاية، بينما حافظ «لاكارو دو كروات»، بقيادة جيوم جود على موقعه ليحرز المركز الثالث.



وقال العلوي إن الفوز لحظة استثنائية، بالمنافسة على ألقاب الفئة الأولى في المحافل الدولية، ويؤكد المستوى المتطور للخيول الإماراتية، وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في أكبر المحافل الخارجية، خصوصاً أن التفوق كان أمام نخبة من أقوى الخيول العالمية.



وأضاف أن تتويج «إربي كنغ ميكر»، باللقب إضافة جديدة إلى سلسلة إنجازات الخيول الإماراتية في سباقات الخيل العالمية، ويؤكد حضورها القوي والبارز في سباقات الفئة الأولى، آملاً مواصلة المشوار في بقية محطات التاج الثلاثي القطري.