«باو إيكو» يهدي الإمارات إنجازاً جديداً في جودوود



واصل المهر «باو إيكو»، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، عروضه القوية، في المضامير الإنجليزية، بعدما حقق لقب سباق قطر ساسيكس ستيكس من الفئة الأولى «جروب 1»، الذي أقيم على مضمار جودوود بالمملكة المتحدة لمسافة الميل «1600 متر».



وأثبت ابن «نايت أوف ثندر» نجوميته، بعد أن قدم أداءً قوياً، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بوي، ليحسم اللقب بزمن 1:36.03 دقيقة، بفارق نصف طول عن الوصيف «جشتاد»، ليؤكد باو إيكو أفضليته، حيث سبق له الفوز على غريمه التقليدي في أكثر من مناسبة، فيما جاء «أوبرا بالو» لجودلفين ثالثاً.



ويواصل «باو إيكو» موسمه الاستثنائي، بعد فوزه في مهرجان رويال أسكوت هذا العام، متوجاً بلقب بسباق سانت جيمس بالاس ستيكس من الفئة الأولى، كما عزز مكانته بين نخبة خيول الثلاث سنوات، بتتويجه بلقب 2000 جينيز الإنجليزي على مضمار نيو ماركت، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم السباقات الأوروبية في الموسم الحالي.