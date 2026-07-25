المحطة السابعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا



تتواصل الأحد، منافسات النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإقامة المحطة السابعة على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، في محطة جديدة ضمن أجندة نشاط الكأس العالمية، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة، بهدف تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل، وتشجيع الملاك والمربين على اقتنائه وتربيته، والحفاظ على إرثه العريق وترسيخ حضوره في أبرز المضامير الدولية.



ويشهد السباق، الذي يقام لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية ضمن سباقات الفئة الثالثة والمخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة المرابط والإسطبلات في هولندا وأوروبا، على أن تنطلق المنافسات في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت لاهاي.



وتتجه الأنظار إلى الجواد «الزير»، المملوك لعمر إسماعيل غرغار، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس عادل القيادي، بعدما أحرز لقب المحطة البلجيكية للكأس عام 2025، وحل وصيفاً في محطة هولندا خلال الموسم ذاته، إلى جانب احتلاله المركز الثالث في المحطة الإيطالية ضمن النسخة الحالية.



كما تبرز «فريدة بي»، المملوكة والمدربة من قبل بيتر ديكرز، بقيادة الفارس كوين كليمانس، بعد تتويجها بلقب محطة هولندا عام 2024، ومحطة السويد في نسخة 2025، إضافة إلى حلولها ثالثة في المحطة السويدية خلال الموسم الحالي.



ويشهد السباق أيضاً مشاركة ممثل الإمارات الجواد «مقبول» العائد إلى ياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس ليو بول بريشيه.



وتضم قائمة المشاركين كذلك: «الباسو تي»، و«الرفاع»، و«جو ستار»، و«الزاركا دي إيه»، و«لوف مي دو لا سير»، و«مهدي دو برويل»، و«فاروق الشحانية»، و«بابيليون تي»، في سباق يتوقع أن يشهد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.



وتحظى محطة هولندا بمكانة مميزة في سجل الكأس، بعدما شهدت تتويج عدد من أبرز الخيول الأبطال، وهم: «جلمار» (2017)، و«لايتنغ بولت» (2018)، و«خير الشام» (2019)، و«جارف» (2021 و2022)، و«ميسي» (2023)، و«فريدة بي» (2024)، و«عفجان» (2025).



وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن محطة هولندا تعكس المكانة العالمية المتنامية للكأس ودورها في دعم الملاك والمربين والارتقاء بمسيرة الخيل العربي في دول العالم.



وقال إن محطة هولندا تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تتمتع به من مكانة بارزة في سباقات الخيل العربية الأوروبية، وما تعكسه من حضور متواصل للكأس في المضامير الدولية، بما ينسجم مع رسالتها في الحفاظ على إرث الخيل العربي وتعزيز مكانته عالمياً.



وأضاف أن المشاركة القوية لنخبة المرابط والإسطبلات، إلى جانب وجود عدد من الخيول المتوجة بألقاب محطات سابقة للكأس، تعزز القيمة الفنية والتنافسية للسباق، وتؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها هذه السلسلة على الساحة الدولية.