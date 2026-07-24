«كالانداغان» يدافع عن لقب «كينغ جورج السادس» في مضمار أسكوت



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، السبت، إلى مضمار أسكوت العريق في المملكة المتحدة، الذي يستضيف سباق «كينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر من «الفئة الأولى»، بمشاركة 9 خيول.



وسيشهد السباق العريق الذي انطلق نسخته الأولى عام 1951، صراعاً مثيراً بين مجموعة من أبرز الخيول يتقدمها حامل اللقب «كالانداغان» الذي يتصدر الترشيحات لهذا العام، بقيادة الفارس مايكل برزالونا، وإشراف المدرب فرانسيس غرافارد، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه في سباق جائزة سان كلو الكبرى من الفئة الأولى قبل ثلاثة أسابيع، إلى جانب سعيه للاحتفاظ باللقب الذي توج به العام الماضي، ورفع رصيده إلى سبعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى.



ويبرز ضمن المنافسين الجواد الياباني ماسكريد بول، الفائز بسباق تينو شو الخريفي، والذي حل بفارق ضئيل خلف كالانداغان في كأس اليابان، قبل أن ينهي مشاركته الأخيرة وصيفاً للبطل رومانتك واريور في كأس الملكة إليزابيث الثانية في هونغ كونغ.



ويدفع المدرب آيدان أوبراين بأربعة خيول، يتقدمها بينفينوتو تشيليني، بطل الديربي الإيرلندي، والذي يقوده الفارس ريان مور، إلى جانب ميني هوك، الفائزة في الموسم الماضي بسباقات الأوكس الإنجليزي والإيرلندي ويوركشاير أوكس، ووصيفة سباق قوس النصر الفرنسي.



وتضم كتيبة أوبراين أيضاً لامبورن، بطل الديربي الإنجليزي والإيرلندي في الموسم الماضي، وأكشن، فيما تشارك كالبانا، وصيفة كالانداغان في نسخة العام الماضي، بعد حلولها ثانية في هاردويك ستيكس على المضمار والمسافة نفسيهما.



ويعود غولياث إلى أسكوت بحثاً عن استعادة اللقب الذي أحرزه عام 2024، بعد فوزه هذا الموسم بجائزة شانتييه الكبرى من الفئة الثانية، بينما تضم المشاركة اليابانية أيضاً فورتمبيرغ.