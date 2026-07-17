اعتزال «ريبلز رومانس» أسطورة جودلفين بعد مسيرة تاريخية



أعلن فريق جودلفين اعتزال البطل «ريبلز رومانس»، الذي يعد أنجح خيولها على الإطلاق، لينهي مسيرة استثنائية امتدت على مدار سبعة مواسم، حقق خلالها 22 انتصاراً من أصل 32 مشاركة، بينها 9 انتصارات من الفئة الأولى مع إجمالي مالية تجاوزت 60 مليون درهم (أكثر من 12.2 مليون جنيه استرليني).



وحقق ابن الفحل الأسطورة «دباوي» أبرز إنجازاته بالفوز بألقاب دبي شيماء كلاسيك، وتشامبيونز آند تشاتر كب في هونغ كونغ، ولقب بريدرز كب تيرف مرتين، كما توج بجائزة أفضل حصان عشبي في أمريكا الشمالية لعام 2024 ضمن جوائز «إكليبس».



وبدأ «ريبلز رومانس» مسيرته على الأرضية الرملية، حيث توج بلقب ديربي الإمارات في سن الثالثة، قبل أن تحول الإصابة دون مشاركته في بيلمونت ستيكس 2021، لينتقل بعدها إلى المضامير العشبية ويحقق سلسلة من النجاحات العالمية في الإمارات وألمانيا وبريطانيا وامريكا وقطر وهونغ كونغ.



وفي موسمه الأخير، حقق الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات انتصارين، كان آخرهما في سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس ضمن مهرجان يوليو في نيوماركت، ليختتم مسيرته بأفضل صورة ممكنة.



وقال المدرب تشارلي أبلبي: «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي، لكنه يوم حزين للغاية للجميع في جودلفين. بعد فوزه الرائع في نيوماركت الأسبوع الماضي».



وأضاف: «كان شرفاً كبيراً أن أدرب حصاناً بهذه الجودة، لقد كان مثالياً في التعامل منذ وصوله إلى الإسطبل، وسيظل أحد أكثر الخيول التي يسألني عنها الناس أينما ذهبت».



من جانبه، قال الفارس ويليام بيوك: «قادني ريبلز رومانس إلى مغامرات رائعة، وأشعر بامتياز كبير لقيادة حصان بهذه المكانة. كان يمتلك حضوراً كبيراً وإرادة استثنائية للفوز، وسيبقى ما حققه حول العالم إنجازاً استثنائياً».