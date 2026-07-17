«ثاندرينغ أون» تتصدر ترشيحات «الأوكس الأيرلندي»



ينطلق، السبت، على مضمار «ذا كرا» في أيرلندا سباق «الأوكس الأيرلندي» لمسافة 2400 متر من «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 مهرة من أقوى المهرات في أوروبا، وتتصدر «ثاندرينغ أون»، بإشراف المدرب جوزيف أوبراين وقيادة الفارس ديلان براون، قائمة الترشيحات للفوز، بعدما حققت انتصاراً لافتاً في سباق إبسوم أوكس الشهر الماضي، وتسعى لإضافة لقب كلاسيكي ثانٍ إلى سجلها.



ومن أبرز المهرات «إيرث شوت» لوذنان ريسنج، بإشراف ويليام هاجاس وقيادة جيمس دويل، كأبرز المنافسات، بعد أدائها القوي في سباق ريبلسديل ستيكس ضمن مهرجان رويال أسكوت، إلى جانب «أميليا إيرهارت» تحت إشراف المدرب إيدن أوبراين بقيادة ريان مور، الذي يدفع بخمسة أسماء في التحدي بجانب «أميليا إيرهارت» وهم بيوتيفاي، كاميو، كومبوزينغ، وسوجر آيلاند، حيث يسعى المدرب الأيرلندي لتحقيق لقبه التاسع في السباق وتعزيز رقمه القياسي، فيما يدفع جوزيف أوبراين بثلاث مهرات.



كما تحظى المشاركة باهتمام خاص مع عودة المدرب المخضرم جيم بولغر للمنافسة على اللقب عبر المهرة «سباران نوا»، التي حافظت على سجلها الخالي من الهزائم بعد فوزها في مونستر أوكس الشهر الماضي، ويتطلع بولغر، البالغ من العمر 84 عاماً، لإحراز لقبه الثالث في السباق بعد انتصاريه مع «غيف ثانكس» عام 1983، و«مارغرلا» عام 2002.