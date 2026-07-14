الرحالة العالمي «ريبلز رومانس» يواصل كتابة التاريخ



واصل «ريبلز رومانس»، أكثر خيول جودلفين تتويجاً بالألقاب، كتابة التاريخ بعدما حقق فوزه الـ22 بإحرازه لقب سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس ضمن مهرجان جولاي كب على مضمار نيوماركت الذي حقق فيه ابن «دباوي» أول انتصار له على الأرضية العشبية قبل أربعة أعوام، عندما توج بلقب فريد آرتشر ستيكس (ليستد)، ليؤكد مجدداً مكانته بين نخبة خيول العالم، بعدما تفوق بسهولة على زميله في الإسطبل «أرابيان كراون».



وخطف «ريبلز رومانس» الأضواء بعد أن حقق العديد من الإنجازات، إذ توج بـ9 ألقاب في سباقات الفئة الأولى في ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، ليصبح أحد أكثر خيول السباقات جماهيرية على مستوى العالم.



أرقام مميزة



ويملك «ريبلز رومانس» أرقاماً مميزة في السنوات الأخيرة تعكس حجم ثبات مستواه، إذ حقق منذ بداية موسمه في سن السادسة 12 انتصاراً من أصل 16 مشاركة، بينها 6 انتصارات في سباقات الفئة الأولى، فيما جاءت خسائره الأربع فقط في سباقات كبرى، هي كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس (مرتين)، ودبي شيما كلاسيك، وبريدرز كب تيرف.

ورغم انتصاره الـ22 إلا أن مسيرة البطل لم تصل إلى المحطة الأخيرة بعد، إذ تدرس له مشاركات مرتقبة في كندا والولايات المتحدة، قبل احتمال خوض محاولة جديدة لاستعادة لقب بريدرز كب تيرف.