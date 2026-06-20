إيطاليا تحتضن المحطة الخامسة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة



يحتضن مضمار سان سيرو الرملي بمدينة ميلانو الإيطالية، الأحد، منافسات المحطة الخامسة، وثالث المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثالثة والثلاثين، التي تواصل حضورها القوي في سباقات الخيل العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.



وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية في إطار جهود الإمارات لاستدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيول العربية، والعمل على تشجيع الملاك والمربين حول العالم على زيادة الاهتمام برعايتها وتربيتها ورفعة شأنه، بما يعزز مكانتها وحضورها البارز في السباقات العالمية الكبرى.



وتشهد المحطة الإيطالية مواجهة أوروبية من العيار الثقيل على مضمار سان سيرو العريق، بمشاركة 10 خيول من نخبة الخيول العربية الأصيلة، في سباق يقام لمسافة 2100 متر رملي، وتبلغ قيمة جوائزه 300 ألف يورو، ضمن سباقات الفئة الأولى المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تنطلق المنافسات في تمام الساعة 18:20 بتوقيت ميلانو.



وتضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من: «إيه إيه لهب»، و«الزير»، و«التيجاني في دي سي»، و«بُراق»، و«ديليريو»، و«جالاتيو»، و«لينو»، و«مشرف»، و«أورلاندو جو»، و«آر بي بيرن ذا بيل»، في شوط مرتقب يجمع نخبة الملاك والمدربين والفرسان، وسط تطلعات كبيرة لمنافسة قوية حتى خط النهاية.



وتحظى محطة إيطاليا بمكانة متميزة في أجندة البطولة، لما تمثله من حضور كبير في المضامير الأوروبية، بعد أن غدت واحدة من المحطات المهمة التي تستقطب نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، وتؤكد في كل عام قيمتها الفنية ومكانتها في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل على الساحة الدولية.



وتضم قائمة أبطال سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من: «لايتينغ بولت» بطل عام 2017، و«فزاع الخالدية» بطل عام 2018، و«أكويا» بطل عام 2019، و«جازمة عذبه» بطلة عام 2020، و«حيان» بطل عام 2021، و«جارف» بطل عامي 2022 و2023، و«سكا دي ليجل» بطل عام 2024، و«اتش ام الشاهين» بطل عام 2025.



وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: إن محطة إيطاليا تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة الكأس الغالية، لما تحظى به من مكانة متميزة في مشهد سباقات الخيل العربية الأوروبية، وما تعكسه من حضور متنامٍ للكأس في كبرى المضامير العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.



وأعرب عن الفخر بما حققته محطة إيطاليا خلال السنوات الماضية من مكتسبات مهمة، سواء على مستوى المشاركة النوعية لنخبة الملاك والمربين والفرسان، أم على صعيد ترسيخ حضور الخيل العربي الأصيل في المضامير الإيطالية والأوروبية، بما ينسجم مع رسالة الكأس الغالية في دعم منظومة سباقات الخيل العربية وتعزيز مكانتها عالمياً.