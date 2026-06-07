شيري ديفو.. أسعد امرأة في سباقات الخيل الأمريكية



تعيش المدربة الأمريكية شيري ديفو أفضل فترات مسيرتها التدريبية، بعدما واصل نجمها الصاعد «جولدن تيمبو» كتابة التاريخ بإحرازه لقب سباق بلمونت ستيكس لمسافة 2000 متر أحد سباقات التاج الثلاثي الأمريكية والمصنف من الفئة الأولى البالغة جائزته مليوني دولار، على مضمار ساراتوغا العريق في الولايات المتحدة.



وخطف البطل ابن «كيرلن» الأضواء بعدما سبق له التتويج بلقب ديربي كنتاكي، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل المدربة ديفو أول مدربة ترفع كأس «كنتاكي ديربي» والتي باتت إحدى أبرز الأسماء الصاعدة في سباقات الخيل.



وحقق جولدن تيمبو اللقب بقيادة خوسيه أورتيز الفارس الفائز بكأس دبي العالمي وديربي كنتاكي مسجلاً زمناً قدره 2.3.49 دقيقة بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق طول وربع الطول عن «كوماندمنت» المملوك لـ وذنان ريسنغ بقيادة الفارس المخضرم جون فيلازكيز.