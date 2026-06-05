«ثاندرينغ أون» تحلق بلقب الأوكس الإنجليزي



حلقت «ثاندرينغ أون» بلقب الأوكس الإنجليزي لمسافة 2400 متر على مضمار إبسوم العريق في المملكة المتحدة بقيادة الفارس ديلان براون، وإشراف المدرب جوزيف أوبراين، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 2:39.64 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «ليجاسي لينك».



وتألق «سلال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في الأمسية، لقب «Nifty 50 Handicap» لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 2:08.85 دقيقة.



من جهة أخرى، تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، السبت، إلى النسخة الـ247 من سباق الديربي الإنجليزي، بمشاركة نخبة من خيول الإنتاج أبرزها «بينفينوتو سيليني» بإشراف المدرب إيدان أوبراين وقيادة الفارس رايان مور، وتشتمل الأمسية على عدة سباقات مهمة بمشاركة خيول الإمارات وخيول أوروبا في تحديات ستشهد منافسة مثيرة.



