10 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالسويد



تقام يوم غد «السبت»، منافسات جولة السويد على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ثاني المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين لسلسلة السباقات العالمية، وذلك في مضمار جارديت العشبي في استكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد.



وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في جولاتها العالمية، ودورها الريادي في تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل في أعرق المضامير، عبر سباقات نوعية تسهم في تشجيع اقتناء ورعاية الخيول العربية، وتنمية حضوره في كبرى المهرجانات والسباقات الدولية، بما يحافظ على إرثه ومسيرته الأصيلة، ويواكب رؤية الإمارات في دعم ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم.



وتعد جولة السويد من أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية، حيث يشهد مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، للمنافسة لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة ليستد، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.



وتحمل المحطة السويدية مكانة مهمة ضمن روزنامة الكأس الغالية، لما تمثله من حضور متنامٍ في المضامير الأوروبية، واهتمام متزايد من الملاك والمربين والمرابط، إلى جانب ارتباط السباق بأجواء احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، بما يمنح الحدث بعداً جماهيرياً وإعلامياً كبيراً، ويعزز من قيمة الجولة السويدية في مشهد سباقات الخيل العربية.



وتشهد القمة السويدية لقاءً مميزاً يجمع نخبة من الأبطال السابقين والخيول البارزة، يتقدمهم الجواد «فريدي بي» من نسل «تي إم فريد تكساس × فيا هيبوليت»، بطل نسختي 2023 و2024، للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وبقيادة الفارس لورينزو بوتزولو، إلى جانب الفرس «فريدة بي» من نسل «المرتجز × هانيا دي إيه»، بطلة نسخة 2025، للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وبقيادة الفارس جيرمي مويسان.



كما يبرز في لقاء الأقوياء الجواد «وسمي الخالدية» من نسل «غضنفر الخالدية × شذى الخالدية»، وصيف نسخة العام الماضي، بإشراف المدرب جانوز كوزلوسكي وقيادة الفارس بير-أنديرس جرابيرج، إلى جانب «الباسو تي» من نسل «المرتجز × بورتا تي» للمالك والمدرب جيرارد زوتليف وقيادة الفارس كوب فاندربيك، و«نو ريسك نو ريوارد» من نسل «نو ريسك الموري × شادية» للمالك يورجن بولبرو اجيرهولم وكاميلا نيلسون، بإشراف المدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس ماريكا ماسور.



وتضم قائمة المشاركين أيضاً «كابتشينو» من نسل «نظام × كيسينس» للمالك مين جلوفاست فيرج، بإشراف المدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة آنا بيلروث، و«توم جاكبر» من نسل «الجاكبر × منادي» للمالك والمدرب تيريس كومبيير وقيادة الفارس أولينا أوجرين، و«فاير أون ذا تراك» من نسل «رماس الخالدية × فري سبيريت» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة أنجيلا تونمار، و«مالاكا» من نسل (مستر جينو × ساجرادا) للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس دايفرسوم دي باروس، و«الزاركا دي إيه» من نسل «إيه إف البحر × شيفا دي إيه» للمالك والمدرب يوهان فريستربين وقيادة الفارس بيير بازير.



وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: إن محطة السويد تعد إحدى المحطات المهمة في رحلة الكأس الغالية بالمضامير الأوروبية لما تحمله من قيمة كبرى لدى ملاك ومربي الخيل العربي، ولما تعكسه من حضور متنامٍ لدعم السباقات النوعية، وترسيخ مكانة الخيل العربي في المحافل الدولية، ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي تولي اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة الخيل العربي ورفعة شأنه عالمياً.



وأضاف: إن هذه البطولة الغالية التي تقام في مختلف قارات العالم، تحمل رسالة إماراتية سامية تعرّف بإرثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة في دعم الخيل العربي، مشيداً بالمشاركة المميزة في سباق السويد، حيث تجتمع نخبة المرابط والملاك والمربين في منافسة قوية تعكس مكانة الحدث وقيمته في القارة الأوروبية.



وقال: إن إقامة السباق في مضمار جارديت العشبي باستكهولم، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، تجسد التنوع الجغرافي في خطط دعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتمنح تلك المحطة بُعداً جماهيرياً وإعلامياً مهماً، بما يواكب مكانة دولة الإمارات، ودورها الريادي في صون إرث الخيل العربي وتعزيز حضوره في كبرى المضامير العالمية.