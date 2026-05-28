مشهد صادم.. حصان سباق يركل مربية خيول بمضمار ريدكار



شهد مضمار ريدكار البريطاني لحظات مرعبة، بعدما تعرضت عاملة إسطبلات لركلة عنيفة من أحد خيول السباق، في حادثة تم توثيقها بالكاميرات، وانتشرت مقاطعها سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ووقعت الحادثة أثناء استعداد الحصان «كاميكو فيفر»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، للمشاركة في السباق الخامس ضمن المنافسات على مضمار ريدكار في ساحل يوركشاير.



وكانت كلوي بريودي، البالغة من العمر 25 عاماً، وتشغل منصب رئيسة فريق العناية بالخيول في إسطبل المدربين ريتشارد وبيتر فاهي، تقترب من الحصان الذي كان يرتدي واقيات خاصة للعينين تساعد الخيول على التركيز أثناء التحضير للسباقات، قبل أن يباغتها الحصان بركلة قوية بساقيه الخلفيتين، أصابتها بعنف وأسقطتها أرضاً.



وعلى الفور تدخل الطاقم الطبي الموجود في المضمار، وتم وضع شاشات حول المصابة داخل ساحة العرض قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وسط حالة من القلق بين الحضور.



وأكد المدرب ريتشارد فاهي لاحقاً أن كلوي خضعت لفحوصات بالأشعة، موضحاً أنها تعرضت لكدمات قوية لكنها في حالة جيدة، وقال في تصريحات لصحيفة «ذا ميرور»: «كلوي بخير الآن، تم نقلها إلى المستشفى، وأظهرت الفحوصات أن الأمور مطمئنة».



ومن جانبه أصدر مضمار ريدكار، بياناً رسمياً، قدم فيه الشكر لكل من أبدى دعمه واهتمامه بعد الحادث، مؤكداً أن المصابة تلقت رعاية طبية فورية من الفريق المختص في المضمار قبل استكمال الفحوصات داخل المستشفى.



وأضاف البيان: «يسعدنا التأكيد بعد التواصل مع إدارة الإسطبل أن الموظفة بخير باستثناء بعض الكدمات، ونتمنى لها الشفاء العاجل، والعودة سريعاً إلى عملها».



ولم تكن نهاية اليوم سعيدة للحصان «كاميكو فيفر» أيضاً، إذ أنهى السباق في المركز الحادي عشر من أصل 13 حصاناً.