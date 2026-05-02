«باو إيكو» يهدي الإمارات لقب 2000 جينيز الإنجليزي





أضاف المهر «باو إيكو» إنجازاً جديداً لخيول الإمارات، بعد فوزه بلقب سباق 2000 جينيز الإنجليزي الذي أقيم السبت على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ليواصل مسيرة الخيول الإماراتية في هذا السباق الكلاسيكي العريق البالغة مسافته 1600 متر من الفئة الأولى، بعد فوز خيول الدولة باللقب 13 وللعام الثالث على التوالي، عقب إنجاز «رولينغ كورت» في النسخة الماضية، و«نوتابل سبيتش» في نسخة 2024 بشعار جودلفين.



وأكد «باو إيكو» تفوقه بعد أن كان ضمن دائرة الترشيحات في الأمسية، ليمنح الفارس بيلي لوغنان أول انتصار كلاسيكي في مسيرته الواعدة بعمر 20 عاماً، كما منح المدرب جورج بوجي لقبه الأول في السباق، بعدما حسم المنافسة بعرض مميز بزمن بلغ 1:35.59 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن منافسه الوصيف «جستاد».



وتألقت في الحفل الإنجليزي المهرة «فيلفت ريثم» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوزها بلقب سباق التكافؤ لمسافة 1400 متر بقيادة صافي أوزبورن وإشراف شارلي جونستون مسجلة زمناً قدره 1.26.19 دقيقة.



ودشن انتصارات خيول الإمارات في الأمسية الكبيرة «إرزينديجان» بشعار محمد السبوسي عقب فوزه بسباق «سوفولك ستيكس» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب تي جي كنت، مسجلاً زمناً قدره 1:50.19 دقيقة.



واكتملت رباعية خيول الإمارات في الأمسية، بفوز «سبانيش فويس» بشعار سعيد سهيل، بلقب سباق «ناشونال ستد هانديكاب» لمسافة الميل، بقيادة الفارس اوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، بعدما سجل زمناً قدره 1:38.45 دقيقة.



1000 جينيز



من جهة أخرى، تخوض خيول الإمارات التحدي في سباق 1000 جينيز لمسافة 1600 متر من الفئة الأولى للمهرات، من أبرزها ثنائي جودلفين «ماي هاينس» و«أبشري» و«فينيشن ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«طولين» لشادويل و«مباسمة» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، كما يشهد الشوط مشاركة الثلاثي «روز غياث» و«دارن هوت غالوب» و«تايم فور شو كيسنغ» بشعار جابر عبدالله، و«ترو تيست» بشعار عبدالله المنصوري.



وأنهت «ماي هاينس» عام 2025 كإحدى أبرز مهرات جيلها في فرنسا، بعد موسم مميز حققت خلاله 3 انتصارات في سان كلو ودوفيل، من بينها فوز حاسم في سباق «بري دو كالفادوس» للفئة الثانية على مضمار نورماندي، لترتقي ابنة «غيّاث»، بإشراف أندريه فابر، إلى مسافة الميل للمرة الأولى بعد أن حلت وصيفة في سباق بري إمبرودانس للفئة الثالثة الشهر الماضي.



وتعد أبشري الأقل خبرة بين المشاركات، حيث حققت ابنة فرانكل، من إنتاج جودلفين، فوزاً سهلاً بفارق 4 أطوال في مشاركتها الوحيدة في سباق مبتدئة في كمبتون بارك في نوفمبر.



وأبدى أندريه فابر رضاه عن حالة ماي هاينس منذ سباق بري إمبرودانس، ويعتقد أن مسافة الميل في نيوماركت ستناسبها، حيث إن خسارتها في السباق التحضيري لا تثير القلق، إذ جاء ذلك السباق في وقت مبكر جداً من الموسم، وهي الآن تبدأ بإظهار تطور واضح.



وأشاد المدرب شارلي أبلبي بتطور مستوى «أبشري» بشكل جيد بعد تمرينها على المضمار خلال مهرجان كريفن، ويعلم أنها تدخل السباق بعد مشاركة واحدة فقط، وربما تستفيد مستقبلاً من زيادة المسافة، لكنها في حالة جيدة ولن تخيب الظن.