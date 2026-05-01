«دايموند جيم إيه إيه» بطل المحطة الأمريكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية



توج الجواد «دايموند جيم إيه إيه» بطلاً للمحطة الأمريكية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثالثة والثلاثين، والتي أُقيمت الخميس على مضمار «تشرشل داونز» العريق في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، ضمن فعاليات أسبوع «ديربي كنتاكي»، أحد أعرق سباقات الخيل وأرفعها شأناً في العالم.



وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم القيادة الرشيدة في إطار حرص دولة الإمارات ودورها الريادي للحفاظ على إرث الخيل العربي، ودعم مساعي تطوير سباقاتها، ومواصلة رعاية الملاك والمربين حول العالم.



وشهدت المحطة الأمريكية نجاحاً لافتاً من خلال تواجدها ضمن فعاليات ديربي كنتاكي، في ظل حضور جماهيري استثنائي تجاوز 60 ألف متفرج، وصدى إعلامي دولي واسع، بما يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس على الساحة الدولية، وقدرتها على الارتقاء بسباقات الخيل العربية الأصيلة إلى مصاف كبرى الفعاليات العالمية.



وقدم الجواد «دايموند جيم إيه إيه»، المنحدر من نسل «بيرنينج ساند × تراميس بيرل»، والمملوك لـ «بيتي وجوزيف جيليس»، وتحت إشراف المدرب جيرنستو توريز، وبقيادة الفارس العالمي إيراد أورتيز جونيور، أداءً متميزاً فرض من خلاله حضوره في مجريات السباق، قبل أن يحسم اللقب عند خط النهاية بزمن بلغ 2:18:11 دقيقة.



وتصدر البطل مجريات السباق حتى الاقتراب من المنعطف الأخير، حين فاجأته الفرس «آر بي بادونكادونك» باندفاعها، غير أنه استعاد زمام المبادرة، وانطلق بقوة ليحسم اللقب لصالحه، محتفظاً بالتاج للعام الثاني على التوالي.



وحلت الفرس «آر بي بادونكادونك»، المنحدرة من نسل (آر بي بيرن × ريتش كينجا)، والمملوكة لـ «ذات الرمال»، بإشراف المدرب جيرنستو توريز، وبقيادة الفارس إرنستو فالدير جيمينيز، في المركز الثاني، فيما جاء «هاي كانتري»، المنحدر من نسل (مجد العرب × تي إم مدام)، والمملوك لـ «نيكول روجيري وأندريه روجيري»، بإشراف المدربة نيكول روجيري، وبقيادة الفارس جويل روزاريو، في المركز الثالث، في سباق اتسم بالقوة والتكافؤ بين نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل في أمريكا.



ويعد هذا التتويج إنجازاً استثنائياً، إذ حقق «دايموند جيم إيه إيه» لقبه الثالث في المحطة الأمريكية، وللعام الثاني على التوالي، معززاً سجله الحافل في سباقات الكأس الغالية، ومؤكداً مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الخيل العربي الأصيل على الصعيد الدولي.



وأقيم السباق على مسافة 2000 متر ضمن فئة السباقات الأولى (جروب 1)، بمشاركة 9 خيول عربية أصيلة، وبجوائز بلغت 400 ألف دولار أمريكي، وهي الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربية على الأراضي الأمريكية، بما يعكس القيمة العالمية المتصاعدة للمحطة الأمريكية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.



حضر السباق وتوج الفائزين، علياء السويدي، نائب رئيس بعثة الدولة في واشنطن، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بجانب نخبة من الملاك والمربين.



وأكد مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن النجاح الذي حققته المحطة الأمريكية في النسخة الثالثة والثلاثين يعكس المكانة العالمية المتنامية للكأس الغالية، ويؤكد قدرتها على ترسيخ حضور الخيل العربي الأصيل في أرفع المضامير والمهرجانات الدولية.



وقال إن النجاحات الاستثنائية والتفاعل الجماهيري العالمي مع مسيرة الكأس الغالية في أهم وأكبر مهرجان عالمي للخيل، تعد ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.



وأضاف أن إقامة هذه المحطة في رحاب ديربي كنتاكي، وعلى مضمار «تشرشل داونز» العريق، تضفي على الكأس الغالية قيمة عالمية مضاعفة، وتؤكد الدور المحوري لهذه المحطة في تعزيز الانتشار الدولي للسباقات العربية عبر منصة مرموقة تجمع نخبة الخيول والملاك والمربين أمام جمهور عريض وحضور إعلامي واسع.