ثلاثية لخيول الإمارات في مضمار سانداون بإنجلترا







خطفت خيول الإمارات الأضواء في مضمار سانداون بالمملكة المتحدة بعد إحرازها ألقاب أهم السباقات المصنفة في الأمسية المكونة من 7 أشواط بمشاركة نخبة من الخيول في أوروبا، وجاءت ثلاثية خيول الإمارات عن طريق «أوبرا بالو» لجودلفين، و«سداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رهيب» بشعار شادويل.



وحصد «أوبرا بالو» لجودلفين لقب سباق المايل من الفئة الثانية لمسافة 1600 متر، محققاً أول انتصار بعد عودته من دبي بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:42.26 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن أبرز مرشحيه الوصيف «فيلد أوف جولد» و«زيوس أولمبيوس» الحائز على المركز الثالث.



وتألق «سداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن حلق بلقب «غوردون ريتشاردز ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2:8.46 دقيقة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «كينغ أوف سيتيز».



وأكمل «رهيب» بشعار شادويل الثلاثية الإماراتية بعد فوزه بلقب سباق كلاسيك ترايل من الفئة الثالثة لمسافة 2000 متر والمؤهل إلى «الديربي الإنجليزي» في إبسوم، بعد تألقه بقيادة روزا ريان وإشراف أوين بروز، مسجلاً زمناً قدره 2:9.36 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «الزناتي» بشعار جودلفين.