خيول جودلفين تتطلع إلى انتصارات جديدة في أستراليا



تخوص المهرة الواعدة بشعار جودلفين «كوشند» المنحدرة من نسل «غياث»، عندما تخوض أولى مشاركاتها في السباقات المصنفة عبر سباق أستراليشيان أوكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر على مضمار فورفيتفيل في أديليد بأستراليا، فيما يشارك «بيسانيلو» بالشعار الأزرق في سباق جون هوكس ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1100 متر.



وحققت «كوشند» في خامس مشاركة لها انتصارها الأول في آخر ظهور لها على المضمار الإقليمي في فيكتوريا، ما يؤكد تطورها تحت إشراف المدربين أنتوني وسام فريدمان، وبقيادة الفارس دانيال ستاكهاوس، فيما حقق «بيسانيلو» 6 انتصارات، ما يعزز حظوظه لتقديم أفضل مستوياته بعد مشاركتين بإشراف إسطبل ليندساي بارك.



وفي ملبورن، تواصل خيول جودلفين التحدي في أستراليا، حيث يدفع المدرب فريدمان بالمهر غير المجرب «كاجن»، المنحدر من نسل «تو دارن هوت»، في أنزاك داي ستيكس ليستد على 1400 متر، فيما يشارك «إنترفيند»، بإشراف كيرون ماهر والمنحدر من نسل «كيرماديك»، في في آر سي سانت ليجر ليستد على 2800 متر.