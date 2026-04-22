10.5 ملايين دولار لمهر بعمر السنتين يشعل مزاداً في أمريكا



أشعل المهر المنحدر من الفحل الأسطوري «فلايت لاين»، مزاداً أمريكياً بعد بيعه مقابل 10.5 ملايين دولار، في صفقة قياسية حطمت الرقم الأعلى في تاريخ مزادات «OBS» للخيول بعمر السنتين، والذي كان يبلغ 3 ملايين دولار، ليصبح ثاني أعلى مهر بعمر السنتين يتم بيعه في مزاد بأمريكا الشمالية.



واقتنى المهر رجل الأعمال عمر زيدان وسيشرف على تدريبه المدرب الأمريكي الشهير بوب بافرت والذي استلم الحصان في إسطبله بكاليفورنيا، وعبر بوفارت عن سعادته بتولي الإشراف على تدريبات المهر قائلاً: «إنه جواد استثنائي... ومع نسبه المميز من الطبيعي أن يصل إلى هذا السعر.. إنه مليء بالطاقة... يكاد يقفز من مكانه».



ويُعد الرقم القياسي الأعلى في هذا التصنيف مسجلاً باسم «ذا جرين مانكي» الذي بيع مقابل 16 مليون دولار في عام 2006.



وينحدر المهر الأشقر من الفحل «فلايت لاين» غير المهزوم، بطل «بريدرز كب كلاسيك» 2022، كما أنه من الفرس «لوكريزيا» ابنة الفحل الشهير «إنتو ميشيف»، والتي حققت انتصارات في سباقات «ستيكس» وحلت وصيفة في سباقات من الفئة الثانية.



وتم تربية المهر بواسطة عائلتي سيلتزر وفاريش، وبيع لأول مرة وهو صغير مقابل 575 ألف دولار في مزاد «كينلاند نوفمبر» 2024، كما سجل زمناً قدره 9.60 ثوانٍ لمسافة «فرلونغ»، وهو من أسرع الأزمنة في العروض.