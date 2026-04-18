«ألبارسلان» يخطف الأضواء في نيوبري



خطف الجواد «ألبارسلان» بشعار محمد سعيد الشحي، الأضواء على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة بعد فوزه اللافت بلقب سباق «جرينهام ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر.



وأكد «ألبارسلان» تفوقه في السباق بعد أداء ثابت بقيادة كليفورد لي وإشراف كيه أر بورك، مسجلاً زمناً قدره 1:24.92 دقيقة بفارق طول عن «زافاتيري»، ليحسم الشوط لصالحه ويعزز حظوظه أحد الأسماء المرشحة للمشاركة في السباقات الكلاسيكية المقبلة، أبرزها سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي، أحد أهم السباقات الكلاسيكية في أوروبا.



وعلى مضمار نيوبري، فجرت «سوكانيا» مفاجأة بعد فوزها بلقب سباق «سوق دبي الحرة ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، مسجلة زمناً قدره 1:24.82 دقيقة بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف جاك شانون.