«سوفرينتي» نجم جودلفين يجدد المواجهة أمام «جورنالزم» بأمريكا





تتجدد المواجهة فجر الأحد بين نجم جودلفين «سوفرينتي» بطل ديربي كنتاكي ومنافسه القديم «جورنالزم» للمرة الثالثة في تحدي «أوكلون هانديكاب لمسافة 2000 متر من الفئة الثانية، أبرز سباقات مضمار أوكلون بارك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في ظل مشاركة الفائز أربع مرات بسباقات الفئة الأولى «وايت أباريو».



ويكتسب السباق أهمية خاصة بعد أن حل «جورنالزم» وصيفاً خلف «سوفرينتي» في المواجهتين السابقتين بينهما، بعدما سجل نجم جودلفين فوزاً بفارق طول ونصف في أعرق السباقات الأمريكية «ديربي كنتاكي» من الفئة الأولى، قبل أن يفرض تفوقه مجدداً في سباق «بلمونت ستيكس» من الفئة الأولى في مضمار ساراتوغا.



وواصل «سوفرينتي» تألقه بعد أن حقق فوزين قويين آخرين في مضمار ساراتوغا، عبر سباق «جيم داندي ستيكس» من الفئة الثانية وسباق «ترافرز ستيكس» من الفئة الأولى، عندما تفوق بفارق كبير على مجموعة الخيول المشاركة التي ضمت «ماغنيتيود»، الفائز هذا الموسم بكأس دبي العالمي.



وبعد استبعاده في اللحظات الأخيرة من سباق بريدرز كب كلاسيك في نوفمبر بسبب الحمى، نال المهر الذي يتدرب بإشراف بيل موت، التكريم في جوائز إكليبس لعام 2025 في يناير، حيث توج بلقب حصان العام وأفضل حصان في عمر الثلاث سنوات.



ويتطلع إلى أن يصبح ثالث خيل لجودلفين خلال أربعة أعوام يحرز لقب أوكلون هانديكاب، بعد «روكسي» في 2023 و«فيرست ميشن» في 2025.



أول مشاركة



وكشف مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بأمريكا عن قضاء «سوفرينتي» شتاءً وربيعاً جيدين في بايسون بارك، وكانت تدريباته مرضية للغاية، لكنه يؤدي فقط القدر المطلوب منه، لذلك لا يلفت الأنظار كثيراً في الفترة الصباحية، مشيراً إلى أن المدرب بيل راضٍ عن الحالة التي يدخل بها «سوفرينتي» أولى مشاركاته في سن الرابعة.



وأكد أن سباق أوكلون هانديكاب كان الهدف منذ عودته إلى التدريبات، وستكون نسخة قوية للغاية في ظل وجود نخبة من الخيول أبرزها الفائز في بريدرز كب «وايت أباريو» والفائز ببريكنس «جورنالزم»، مشيراً إلى أنهم متحمسون لانطلاق موسم نجم جودلفين في سن الرابعة، ومن المتوقع أن يقدم أداءً جيداً جداً، وأن يستفيد كثيراً من السباق أيضاً، باعتبار مشاركته الأولى منذ سبعة أشهر ونصف.