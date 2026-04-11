«تمبتد» لجودلفين تتألق في أستراليا وتستهدف قمة «إيفرست»



حققت مهرة جودلفين المتألقة «تمبتد» انتصارها الثالث هذا العام بعد فوزها بسباق «أروفيلد سبرنت» على مضمار راندويك الأسترالي لخيول الثلاث سنوات للفئة الثانية لمسافة 1200 متر في إنجاز يعزز فرص عودتها للمشاركة مجدداً لقمة «إيفرست» أغنى سباقات أستراليا.



وحسمت «تمبتد» بقيادة الفارس شاد سكوفيلد وتحت إشراف المدرب كيرون ماهر اللقب بزمن قدره 1:08.00 دقيقة وهو رقم قياسي جديد للسباق، لتقترب بفارق نصف ثانية فقط من الرقم القياسي للمضمار، في أداء يعكس القدرات المميزة للمهرة المنحدرة من نسل «ستريت بوس»، ويعزز من مكانتها كأفضل مهرة سرعة بعمر ثلاث سنوات في أستراليا بعد أن رفعت رصيدها إلى سبعة انتصارات وأربعة مراكز متقدمة من 12 مشاركة لتهدي فريق جودلفين فوزه الثاني في هذا السباق خلال المواسم الأخيرة، بعد انتصار «آفت كابين» في 2023.



تحدي اليابان



من جانب آخر، تواجه «آي نيد يو» لجودلفين على مضمار هانشين، نخبة مهرات الثلاث سنوات في أوكا شو للفئة الأولى، وتأهلت مهرة الإنتاج المحلي المنحدرة من نسل «فاين نيدل»، في هذا السباق الكلاسيكي لمسافة ميل، المعروف أيضاً بـ 1000 غينيز الياباني، بعد حلولها ثالثة في هوشي هاي فيليز ريفو للفئة الثانية على المضمار ذاته الشهر الماضي.

وحققت «آي نيد يو»، بإشراف المدرب كييجي يوشيمورا، الفوز في أولى مشاركاتها بمضمار شوكيو في أغسطس، قبل أن تحجز مكانها ضمن الثلاثة الأوائل في سباقين مصنفين.





مضمار لونغشامب



من جهة أخرى، يشارك ثلاثي جودلفين «ماركيزا»، «كاسابويبلو» و«كوموريبي» قائمة من الخيول المخضرمة والطامحة للمجد الكلاسيكي، التي تشارك في منافسات لونغشامب في فرنسا (الأحد).



وحقق «ماركيزا»، البالغ من العمر ست سنوات فوزاً هو الأول بالفئة الثالثة بسباق بري دو دبي ريسينغ كلوب للفئة الثالثة في دوفيل خلال أغسطس الماضي، ويسعى الجواد الذي يدربه أندريه فابر، والمنحدر من نسل «زاراك»، لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات ليستد لمسافة ميل ونصف، من خلال بري لورد سيمور، بعد انتصار قوي في بري دو لا بورت دو مدريد في سان كلو الشهر الماضي.



وينضم إليه في السباق ذاته زميله «بير كاسل»، الذي حل ثالثاً خلف «أومبودزمان» بعد أن تصدر الوتيرة في جودمونت إنترناشونال للفئة الأولى الموسم الماضي، فيما حقق «كاسابويبلو» فوزاً في مشاركته الأولى هذا الموسم على المضمار ذاته في شانتي، ويلاحق أول انتصار له في سباقات ليستد عبر بري جاك لافيت، بعد سلسلة من المشاركات القوية في منافسة خيول أعلى مستوى.

وتتضمن التجارب الكلاسيكية يوم الأحد سباق بري دو فونتينبلو للفئة الثالثة، الذي خاضه كل من «بيرشان كينغ» و«فيكتور لودوروم» قبل فوزهما في بول دسيه ديه بولان للفئة الأولى، ويأمل «كوموريبي»، المنحدر من نسل «بيناتوبو»، أن يسير على النهج ذاته كأحد خيول أندريه فابر، بعدما حقق فوزين سهلين في كليرفونتين ودوفيل.



ويخوض «بواي»، المرشح للمشاركة في «بري دو جوكي كلوب»، سباق بري نواي للفئة الثالثة لمسافة أطول في أولى مشاركاته بعمر الثلاث سنوات، بعد أن أنهى موسمه بعمر السنتين بانتصارين لمسافة ميل في كليرفونتين وشانتي.



وتتجه المهرة «بيرتشيك»، المنحدرة من نسل «بالاس بيير»، إلى بري دو لا غروت للفئة الثالثة بعد بداية واعدة مع مدربها الجديد هنري-أليكس بانتال في بوردو لو بوسكا الشهر الماضي، حيث خسرت بفارق أنف وحلت بالمركز الثاني.