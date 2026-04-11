خيول ياس للسباقات «سوبر هاتريك» في ختام موسم مضمار العين



أحكمت خيول ياس للسباقات قبضتها على ختام موسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية (2025-2026)، وبسطت نفوذها على الأمسية بتسجيل رباعية (سوبر هاتريك)، توجها الجواد (نمر) باقتناص اللقب الأغلى (كأس العين) وسط أجواء احتفالية أقيمت مساء الجمعة وشهدت مشاركة 150 خيلاً عربياً أصيلاً تنافست على جوائز بلغت قيمتها 550 ألف درهم.



وكان الجواد (نمر) خطف الأضواء في الشوط الثالث الرئيس (كأس العين - قوائم)، مهدياً «خيول ياس» لقباً غالياً بإشراف المدرب إيريك ليجري وقيادة الفارس صمويل ليجري. ونجح الجواد الرمادي في حسم صراع الـ2000 متر المتسم بالقوة، متفوقاً على 15 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، ليحصد الجائزة الكبرى البالغة 100 ألف درهم.



وأضاف المهر (حنيف) الفوز الثاني في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة جولس موبيان، وعزز الجواد (أزاد) التفوق باللقب الثالث في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس المخضرم سيلفستر دي سوزا، قبل أن يختتم الجواد (نبراس) الرباعية الملحمية بفوز مستحق في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، مانحاً المدرب ليمارتنيل (هاتريك) تدريبياً، والفارس جوليس موبيان (ثنائية) شخصية.



وشهد الشوط الافتتاحي لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة تألق المهر (لهوب أن آر) لنايل راشد الشامسي، وتحت إشراف المدرب سلطان الهاجري، حيث تمكن بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي من خطف اللقب في استهلالية مثيرة لأمسية الوداع لموسم العين.



وفي الشوط الثاني، سجل المهر (سالم نور قرين) للوكال كرييتور للسباقات، فوزاً مستحقاً، تحت إشراف المدرب المخضرم دووق واتسون وبقيادة الفارس المتألق تاج أوشي، ونجح البطل في حسم لقب سباق التكافؤ لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وحسم الجواد (أباب) لعلي عبدالعزيز العويس، تحت إشراف المدرب أحمد المحيربي، وبقيادة الفارس سيلفيستر دي سوزا، الشوط الخامس لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق.



وأثبت الجواد (أيه أف يرتاد) للغربية للسباقات أنه ملك المسافات القصيرة، بعدما فاز بلقب الشوط الثامن التكافؤ 0-90 لمسافة السرعة 1000 متر، هذا الفوز الذي جاء بإشراف المدرب سهيل المزروعي، منح الفارس المتألق سيلفيستر دي سوزا الثلاثية (الهاتريك) في الأمسية، وفي الشوط التاسع، برزت المهرة (أيه أف بادعه) بشعار خالد خليفة النابودة، لتنتزع كأس الخيول المبتدئة (إنتاج الإمارات) لمسافة 1000 متر، ونجحت المهرة بإشراف المدرب إرنست أورتيل وقيادة الفارس تاج أوشي في خطف الصدارة، ليحتفل أوشي بالثنائية الشخصية له في الحفل.



وفي الشوط العاشر مسك الختام، ظفرت الفرس (ريانة الحصن) لمالكها ومدربها غدير عبدالله عايض المنصوري، وبقيادة الفارس محمد سليم بلقب سباق السرعة 1000 متر المخصص للخيول المبتدئة من إنتاج الدولة، لتُسدل الستار على موسم حافل بالندية والإثارة في مضمار العين.