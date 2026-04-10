نخبة الخيول تتنافس في الجولة الختامية للتاج الثلاثي على مضمار أبوظبي



يختتم مضمار أبوظبي السبت موسم سباقات الخيول 2025 ــ 2026، بإقامة الأمسية الأخيرة من 8 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.



وتتضمن الفعاليات الجولة الثالثة والختامية من بطولة التاج الثلاثي العربي، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات «الفئة الثالثة»، في الشوط السابع لمسافة 2200 متر، وجوائزها 300.000 درهم.



وتفتتح الأمسية بسباق نيتيف بلود لاين للسرعة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، (إنتاج الإمارات) وجوائزه 66.000 درهم، بينما خصص الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق على لقب سباق «مجد الوطن»، وجوائزه 66.000 درهم.



ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر منافسات الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب سباق تيرف كلوب كراون، وجوائزه 66.000 درهم.



وتتنافس الخيول عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70.000 درهم، بينما تشارك في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، للفوز بلقب الأصايل (أ)، وجوائزه 33.000 درهم.



وتتواصل الأمسية بالشوط السادس لمسافة 2200 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب الأصايل (ب)، وجوائزه 33.000 درهم، بينما تختتم بالشوط الثامن لمسافة 2400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب نهائي العاصمة الكبير، وجوائزه 66.000 درهم.