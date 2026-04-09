مضمار العين يسدل الستار على موسمه بـ 10 أشواط مثيرة



يسدل مضمار نادي العين للفروسية والرماية، مساء الجمعة، الستار على منافسات موسم سباقاته 2025-2026، من خلال حفله الرابع عشر الختامي، والذي يتضمن 10 أشواط مثيرة، بمشاركة 150 خيلاً عربية أصيلة، ويتصدر المشهد سباق «كأس العين» (قوائم)، البالغ إجمالي جوائزها 100 ألف درهم، فيما تصل القيمة الإجمالية لجوائز الحفل إلى 550 ألف درهم، وتبدأ ترشيحات الجمهور من الشوط الثاني، لرفع وتيرة الحماس.



يستهل الحفل بشوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لعمر 4 سنوات فما فوق، حيث تتنافس 15 خيلاً لمسافة 1800 متر، وتتجه الأنظار في هذا الشوط نحو المهر (مظفر بينونة)، والمهرة (بشائر)، لتقديم أداء قوي، إلى جانب الجواد (وحيد)، الذين يعدون من أبرز المرشحين لقيادة الصدارة.



في الشوط الثاني، يرتفع مستوى التحدي مع سباق التكافؤ المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، ويبرز في مقدم الترشيحات خيول عدة، منها الجواد (مجدي) والجواد (سفير) و (سوفنير الموري)، الذين يسعون بقوة لانتزاع الصدارة.



ويمثل الشوط الثالث التحدي الأبرز في الحفل الختامي بسباق (القوائم)، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، ويمتد السباق لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، تتنافس على لقب (كأس العين)، حيث تتجه الأنظار نحو نخبة من أقوى الجياد، يتقدمها (إدلبار) و(هامان)، إلى جانب (لودو دي لا قارد) و(مثابر)، في صراع مرتقب على لقب هذا الشوط الكبير.

أما الشوط الرابع، فقد خُصص للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، ويبرز في قائمة الترشيحات للمنافسة على المركز الأول، كل من المهر (حنيف)، والجواد (كينج دفياليتس)، إلى جانب المهرة (ومضة بينونة)، الذين يتطلعون بقوة لانتزاع الصدارة في هذا الشوط.



ويستمر التحدي في الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، مسافة 1600 متر، وفي قائمة المرشحين للقب (إيه إف حشود) و(زهران)، بمنافسة قوية من المهر (نمرود الغربية).



وفي الشوط السادس (تكافؤ)، تتسابق 15 خيلاً لمسافة 1600 متر، وخلاله يسعى الجواد (إيه إف ميعاد) للصدارة، غير أن مهمته لن تكون يسيرة، لوجود منافسين أقوياء، مثل (غازي الوثبة)، و(المنصور)، و(غيث إم كي إيه)، ويستمر ذات التحدي في الشوط السابع المخصص أيضاً لسباق التكافؤ، وبنفس المسافة والجوائز، مع تطلعات كبيرة لكل من (أي إس حديد)، و(نبراس)، و(وجيب)، لانتزاع المركز الأول.



وترتفع وتيرة الإثارة في الشوط الثامن المخصص لسباق التكافؤ لمسافة السرعة (1000 متر)، حيث تتنافس 15 خيلاً، يبرز منها كمرشحين للفوز بالمركز الأول، كل من (نمرود) و(إس إس عز دبي)، و(إيه إف منافية)، كأبرز المرشحين لاعتلاء منصة التتويج.



أما الشوطان التاسع والعاشر، فقد خُصصا لخيول (إنتاج الإمارات) المبتدئة لمسافة السرعة 1000 متر، ففي الشوط التاسع، تتنافس 15 خيلاً وسط طموحات بالفوز لكل من المهرة (إيه إف بادعة)، والفرس (إي إس أشرف) و(جاب هنادي)، وفي الشوط العاشر، تسعى المهرة (هشيم العاصفة) لصدارة المشهد، لكن ينبغي عليها أن تتجاوز مهرات وأفراس طامحة للقب مثل (أزمان بينونة) و(ريانة الحصن).