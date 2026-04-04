الإسطبلات الوطنية تبسط سيطرتها بثنائية مستحقة في مضمار العين



بسطت خيول الإسطبلات الوطنية سيطرتها على منافسات السباق 13 بمضمار نادي العين للفروسية والرماية، بعدما حققت ثنائية لافتة عبر المهرة «مخيفة أن أف» التي فازت بلقب ديربي العين والفرس «مزنة أن أف» المتوجة بالشوط الثامن، وشهد حفل الأمسية تألق الجواد «الفاتح» لفيصل حمد آل ثاني بتتويجه بلقب العين للسرعة.



وكان المضمار العيناوي أقام سباقه قبل الأخير بالموسم وتألف من 9 أشواط بمشاركة 127 خيلاً عربية أصيلة، تنافست على جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 590 ألف درهم، بحضور محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.



وافتتح الجواد «ماكن» بشعار الأصايل انتصارات الأمسية، بانتزاعه لقب الشوط الافتتاحي «تكافؤ» لمسافة 2000 متر، تحت إشراف المدرب أنتوني جميل وبقيادة الفارس تاج أوشي. وفي الشوط الثاني، لمسافة الـ 2000 متر أيضاً حقق الجواد «أوكاشا» للرزيم للسباقات فوزاً مثيراً بإشراف المدربة ميثاء السويدي وقيادة الفارس كارلوس هينريكو.



وفي الشوط الثالث للخيول المبتدئة فرض الجواد «وهاج» لمحمد جاسم النعيمي سيطرته على المسار، ليعبر خط النهاية أولاً بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة خالد البلوشي، وتابع المدرب الحضرمي سلسلة نجاحاته في الشوط الرابع، بإشرافه على الجواد «مجازف» لعبدالله المشايخي، والذي أثبت جدارته، محققاً الفوز بقيادة الفارس راي داوسون في سباق التكافؤ لمسافة 1800 متر.



وشهد الشوط الخامس والرئيس بالأمسية تتويج المهرة «مخيفة أن أف» للإسطبلات الوطنية بلقب ديربي العين المخصص لخيول الإنتاج المحلي، تحت إشراف الثنائي هلال وطحنون العلوي وقيادة عبد العزيز البلوشي، في سباق حبس الأنفاس لمسافة 1800 متر.



وفي الشوط السادس، سطر الجواد «أيه أف ميعاد» لخالد خليفة النابودة فوزاً دراماتيكياً بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، تلاه عرض استثنائي للمهرة «مزنة أن أف» التي أهدت الإسطبلات الوطنية ثنائية الأمسية بفوزها بالشوط السابع، مانحة في الوقت ذاته المدربين هلال وطحنون العلوي ثنائية والفارس تاج أوشي ثلاثية «هاتريك».



وبسط الجواد «من أبوظبي الحذر» لمحمد حارب العتيبة نفوذه ليتوج بلقب الشوط الثامن بإشراف المدرب قيس عبود وقيادة مارسلينيو رودريغوز، واختتمت الأمسية بسباق العين للسرعة في الشوط التاسع، الذي شهد تتويج الجواد «الفاتح» لفيصل حمد آل ثاني، باللقب، تحت إشراف المدرب القدير إبراهيم الحضرمي الذي أكمل بذلك ثلاثية تاريخية في الحفل، بمشاركة الفارس راي داوسون الذي سجل ثنائية.