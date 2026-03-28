إسلام ماخاشيف يحقق حلمه بحضور كأس دبي العالمي لأول مرة



أعرب الروسي إسلام ماخاشيف، بطل الفنون القتالية، وأحد عشاق سباقات الخيل، عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه في حضور سباق كأس دبي العالمي للمرة الأولى، واصفاً التجربة بأنها «استثنائية ومليئة بالحماس».



وقال إسلام في تصريحات لـ«البيان»: «منذ سنوات طويلة وأنا أرغب في الحضور لرؤية هذا الحدث العالمي عن قرب، واليوم هي المرة الأولى لي، وأنا متحمس جداً. الأجواء رائعة، وهناك حضور كبير، وأشاهد هنا أقوى الخيول والمنافسات في العالم».



وأضاف أنه يمتلك خيولاً خاصة، لكنها تختلف عن خيول السباقات الاحترافية، معرباً عن طموحه المستقبلي: «ربما في يوم من الأيام آتي مع حصاني إلى إسطبلات ميدان. هذا حلم كبير بالنسبة لي».



وختم إسلام حديثه برسالة لعشاق هذه الرياضة، قائلاً: «بالنسبة لكل من يحب الخيول وسباقاتها، فهذا هو يوم كبير. وأنا سعيد جداً لوجودي هنا».



يعد ماخاتشيف أحد أبرز نجوم فنون القتال المختلطة في العالم، وحقق سلسلة انتصارات تاريخية بالضربة القاضية والإخضاع. كما نال عدة جوائز لأفضل أداء وأفضل نزال.



وفي عام 2025، انتقل إلى فئة الوزن المتوسط ليخوض تحدياً جديداً، حيث نجح في الفوز باللقب العالمي بعد تغلبه على جاك ديلا مادالينا، ليصبح من بين المقاتلين القلائل الذين جمعوا بين لقبين في تاريخ المنظمة.



ويتميز ماخاتشيف بأسلوب قتالي يجمع بين الضغط التكتيكي، والتحكم الأرضي، والفعالية في الإخضاع، ما جعله من أكثر المقاتلين صعوبة داخل القفص على الساحة العالمية.