دبي تبهر العالم من جديد في الكأس العالمي للخيول

دبي ــ أحمد عيسى

جددت دبي تألقها العالمي، وقدمت مشهداً متميزاً عبر تنظيم كأس دبي العالمي للخيول السبت في واحدة من الأمسيات الخالدة بدانة الدنيا، التي أكدت قدرتها الفائقة على صناعة الأحداث واستضافتها، بفضل منظومة متكاملة من البنية التحتية المتطورة والتنظيم الاحترافي وخبرة القيادات الإماراتية، إلى جانب ما تنعم به من أمن وأمان في البر والسماء، ما رسخ مكانتها واحدة من أبرز العواصم العالمية في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية وتقديم ما يبهر العالم دائماً.

وبهذا النجاح، بعثت دبي رسالة واضحة للعالم، تعكس ما تتمتع به من عمار واستقرار، إلى جانب مقومات متفردة جعلتها وجهة أولى لعشاق الفروسية، الذين توافدوا من مختلف أنحاء العالم لمتابعة واحدة من أرقى وأغلى أمسيات السباقات، في مشهد يجسد الثقة العالمية الكبيرة التي تحظى بها الإمارة.

ورغم التحديات التي فرضتها الأحوال الجوية، وما شهدته الأيام الماضية من أمطار غزيرة ضمن موجة تعتبر من الأقوى في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فإن دبي أكدت مرة أخرى قدرتها على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة، بفضل جاهزية عالية واستجابة سريعة تعكس كفاءة منظومتها المتكاملة على الأصعدة كافة.

ولم يكن هذا التميز وليد الصدفة، ولكنه جاء ثمرة جهود مخلصة من فرق العمل في مختلف القطاعات، التي عملت بروح الفريق الواحد، من اللجان المنظمة إلى الجهات الخدمية، لضمان خروج الحدث بصورة تليق باسم دبي ومكانتها العالمية.

ولم تقتصر دبي على تنظيم حدث رياضي فقط، حيث قدمت تجربة متكاملة تمزج بين الرياضة والترفيه والضيافة الراقية، في أجواء نابضة بالحياة تعكس جمال المدينة وتفردها، لتؤكد مجدداً أنها لا تستضيف الأحداث فقط، بل تصنعها وتمنحها هوية خاصة ترضي وتلبي رغبات الجماهير في أجواء رائعة.

ويعكس ما قدمته دبي في الكأس العالمية ترسيخ ريادتها عاصمة عالمية للأحداث الكبرى في سباقات الخيول، ويؤكد حضورها القوي على الساحة الدولية، ومكانتها بين أفضل مدن العالم وأكثرها جذباً للعيش، بما تمتلكه من رؤية طموحة وإمكانات لا تعرف المستحيل مع عمل منتظم لا يتوقف.

ومع إسدال الستار على سباقات الكأس العالمي، التي تابعها الملايين حول العالم، يبقى النجاح التنظيمي شاهداً حياً على قدرات دبي الاستثنائية، وما تنعم به من أمن وأمان واستقرار، لترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً متفرداً بين كبرى مدن العالم، ووجهة لا تتكرر في صناعة الإنجاز والتميز.