جوسدن: مضمار ميدان على قدر الثقة والأجواء مميزة في دبي



امتدح مدرب الخيول جون جوسدن، أحد أبرز وأشهر مدربي الخيول على مستوى العالم، مضمار ميدان، وما يتميز به من مرافق متطورة وأرضية عالية الجودة، مؤكداً أن ما يوفره المضمار يعكس مكانته العالمية وقدرته على استضافة أكبر الأحداث في سباقات الخيل، مثمناً الجهود التي بذلها القائمون على أمر المضمار في الأيام الماضية حتى يكون جاهزاً بالكامل لاستقبال السباقات في الأمسية العالمية.



وقال المدرب العالمي، إن الأمطار التي شهدتها الدولة والمنطقة خلال الأيام الماضية كانت ستجعله يتردد في المشاركة لو كانت قد هطلت في أوروبا، فرنسا، بريطانيا أو غيرهما، مشيراً إلى أنه كان سيفضل سحب خيوله حفاظاً على سلامتها وأضاف: أعتقد أن السباق كان سيتم إلغاؤه في أوروبا لو سبقته أمطار مثل التي شهدتها الإمارات في الأيام السابقة، ولكن الأمر مختلف تماماً في دبي، وبالتحديد على مضمار ميدان.



وأكد جوسدن، الذي يمتلك سجلاً حافلاً في المضامير العالمية، وسبق وأن اضطر إلى سحب خيوله من سباقات عدة في مناسبات مختلفة بسبب عدم ملاءمة الأرضية، أن مضمار ميدان لم يخيب توقعاته، مشيراً إلى أنه كان مهيأً بشكل كامل لاستقبال السباقات، وهو ما يعكس تميزه وتطوره بما يتناسب مع مكانة دبي العالمية، ويشير أيضاً إلى سرعة الإنجاز والعمل.



وأشاد مدرب الخيول الشهير، بالمرافق المتكاملة والتنظيم الاحترافي، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير الذي منح الحدث أجواء استثنائية، مؤكداً أنه من الجميل أن تسير الحياة بشكل طبيعي في أجواء مميزة في دبي، معبراً عن سعادته بالتواجد والمشاركة في الحدث العالمي الكبير.