أحمد بن حرمش يحقق الثنائية في أمسية استثنائية



عاش أحمد بن حرمش، مدرب ومالك الخيول، أمسية استثنائية لا تُنسى في كأس دبي العالمي، بعد أن نجح في تحقيق ثنائية تاريخية، عززت مكانته في عالم السباقات، وكرست خبرته وقدرته على التعامل مع مختلف المضامير في أقوى المحافل، وافتتح بن حرمش إنجازه بالتتويج بلقب الشوط الخامس من سباق «القوز سبرنت»، عبر الحصان «نيتف أبروتش»، بصفته مالكاً ومدرباً، قبل أن يضيف لقباً ثانياً في الشوط السادس من سباق «دبي غولدن شاهين»، عن طريق دارك سيفرون، ليؤكد حضوره القوي في واحدة من أهم ليالي السباقات العالمية.



وعكست هذه الثنائية العمل الكبير الذي يقوم به بن حرمش في إعداد الخيول واختيارها وفق قدراتها، إلى جانب قراءته الدقيقة لمتطلبات كل سباق، وقال بن حرمش، تعليقاً على فوز «نيتف أبروتش»، إن الحصان قدم أداءً قوياً، مشيراً إلى أنه تم اختياره بناءً على إمكاناته، وكان يتوقع له أن يكون ضمن الخيول المنافسة على اللقب، خاصة أن المسافة جاءت مناسبة لقدراته، وساعدته على تقديم أفضل مستوياته.



أما عن فوزه الثاني عبر دارك سيفرون في «دبي غولدن شاهين»، أكد بن حرمش أن الانتصار يعد نجاحاً كبيراً، موضحاً أن الحصان عاد بقوة، وأثبت جودته العالية، وسط مجموعة مميزة من أبرز الخيول المشاركة، مشيداً بما قدمه من مستوى لافت، وقدم صاحب الثنائية التهنئة لسلطان علي مالك الخيل المتوج بلقب الشوط السادس، على النجاح في الأمسية العالمية.