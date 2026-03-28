أناقة تراثية لافتة للمرأة الإماراتية في الأمسية العالمية



تواجدت المرأة الإماراتية في أمسية كأس دبي العالمي للخيول بحضور لافت يعكس أناقة الحضور وعمق الانتماء للهوية الوطنية، بعد أن حرصت البعض منهن على الظهور بالزي الإماراتي التراثي الذي يجمع بين العباءة والشيلة والبرقع، في مظهر تقليدي، حوى رسالة ثقافية تعبر عن اعتزاز المرأة الإماراتية بموروثها الأصيل، وقدرتها على الحفاظ عليه في حشد وحضور عالمي يجمع ثقافات مختلفة.



وجاءت العباءة الشهيرة بتصاميمها لتمنح مظهراً يجمع بين البساطة والرقي، فيما أضفت الشيلة لمسة من الوقار والخصوصية، بينما ظهر البرقع كعنصر تراثي يربط الحاضر بالماضي، مع بقية الزي الذي يعكس جزءاً من الهوية الاجتماعية التي تميز المجتمع الإماراتي.



وفي أجواء احتشدت فيها جماهير من مختلف دول العالم، برزت المرأة الإماراتية بثقة واعتزاز، لتؤكد أن الحفاظ على التراث يعزز الحضور ويمنحه تميزاً خاصاً، وقد أسهم هذا المشهد في تقديم صورة مشرقة عن الإمارات، حيث يلتقي التراث بالأناقة، وتتناغم الأصالة مع الحداثة في مشهد يعكس روح المجتمع وتنوعه الثقافي، مع التمسك بالتراث والزي التقليدي الذي يميز المرأة الإماراتية.