أحمد البلوشي: الفوز بلقب دبي كحيلة كلاسيك إنجاز تاريخي للسلطنة



أثنى أحمد البلوشي، مدرب الجواد «فلاح» بطل شوط دبي كحيلة كلاسيك، على الأداء المميز الذي قدمه الجواد والفارس خلال الشوط الأول من الأمسية العالمية، والذي انتهى بنيل اللقب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل لحظة تاريخية له، وللفروسية العمانية بشكل عام.



وقال البلوشي إنه يشعر بسعادة كبيرة بهذا الفوز، خاصة أنه يعد، بحسب وصفه، أول انتصار للخيول العمانية في الشوط القوي، ما يمنحه قيمة معنوية مضاعفة، ويعكس تطور مستوى الخيول، وقدرتها على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.



وأوضح أن التحضيرات لهذا السباق لم تقتصر على الجوانب البدنية فقط، بل شملت أيضاً توجيهات فنية دقيقة للفارس معتصم البلوشي، حيث شدد عليه بضرورة عدم التسرع في بداية السباق، وفي الوقت نفسه تجنب التأخر، مع أهمية قراءة مجريات الشوط، واستغلال اللحظة المناسبة للانطلاق نحو المقدمة.



وأشار إلى أن الفارس التزم بالخطة الموضوعة بشكل مثالي، ونجح في تنفيذ التعليمات بدقة عالية، ما ساهم في تحقيق الفوز بأداء قوي ومتماسك، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي شهدها الشوط، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول.