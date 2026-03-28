القوز للسرعة.. صراع الأنفاس الأخيرة

مع وصول الأمسية إلى ذروة السرعة والإثارة، ينتقل المشهد في الشوط الخامس إلى بطولة (القوز للسرعة) المصنفة ضمن الفئة الأولى، وتبلغ مسافة هذا السباق 1200 متر على المسار العشبي.

ويعد الاختبار الحقيقي للخيول التي لا تعرف أنفاسها الهدوء، حيث تحسم الألقاب فيه بأجزاء من الثانية وسط ترقب جماهيري عالمي وجوائز مالية ضخمة تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

ويشهد هذا المعترك السريع مشاركة 13 خيلاً من صفوة جياد السرعة في العالم، تتسابق لفرض سيطرتها على المسار القصير، وتبرز من ضمنها خيول قوية مرشحة للفوز باللقب منها الجواد الياباني «لوغال» بقيادة الفارس كاتسوما ساميشما، الذي يظهر سجله ثباتاً واضحاً في الأداء إذ كان من الثلاثة الأوائل في 12 مشاركة من أصل 20.

وهنا الجواد «لزات» ممثل قطر بقيادة جيمس دويل، والذي يدخل المضمار كأحد أبرز المرشحين بفضل انطلاقته الصاروخية، وكذلك الجواد «خادم» بقيادة ريتشارد مولن.

ويعتبر الأكثر خبرة في هذا الشوط بـ44 مشاركة وحقق 10 انتصارات سابقة ما يجعله خبيراً في ضغط السباقات الكبيرة.

والجواد «كفر آب» لجودلفين، تحت قيادة الفارس ريان مور، ويتميز بقدرته العالية على الحفاظ على وتيرة السرعة القصوى، إلى جانب ممثل الإمارات الآخر في هذا الشوط الجواد «مربان» بقيادة راي داوسون، والذي يطمح لقلب التوقعات في الأمتار الأخيرة، ويتوقع أن يكون التنافس على أشده بهذا الشوط.



رقم الشوط: 5

بداية السباق: 6.20

مسافة السباق: 1200 متر (عشبي)

عدد الخيول: 13

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 1.500.000 دولار