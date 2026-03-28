دبي جولدن شاهين.. السرعة المطلقة

تنتقل الإثارة في الشوط السادس إلى أحد أكثر السباقات هيبة وقوة في أمسية كأس دبي العالمي، وهو شوط (دبي جولدن شاهين) المخصص للفئة الأولى.

ويمتد هذا السباق على مسافة 1200 متر فوق الأرضية الرملية، وهي المسافة التي لا تعترف إلا بالسرعة المطلقة والقدرة الفائقة على الانطلاق الخاطف، وتبلغ قيمة جوائزه المالية مليوني دولار أمريكي.

ويشهد مشاركة 12 جواداً من نخبة خيول السرعة العالمية، التي استعدت لانتزاع لقب (الشاهين)، وتتركز الأنظار على قائمة المرشحين للصدارة، يبرز منها الجواد «توز» الخبير في المسافات القصيرة .

ويقوده الفارس المتميز تاغ أوشي ما يجعله منافساً قوياً على اللقب، إلى جانب الجواد «بينتورناتو» الذي يعتليه الفارس خوسيه اورتيز، وصاحب السجل المتميز بسبعة انتصارات من 11 مشاركة سابقة، ولم يخرج في مشواره من المركز الثلاثة الأولى.

وهناك بالطبع الجواد «النصيب» الذي يقوده الفارس سلفستر دي سوسا، ويدخل بمعدل فوز مذهل، إذ حقق 6 انتصارات من 10 مشاركات سابقة، ويراهن الكثيرون على قوته البدنية في الأمتار الأخيرة.

كما يبرز في دائرة الضوء المهر الواعد «ميدلاند موني» تحت قيادة راي داوسون، كأحد الأسماء القادرة على إحداث الفارق بفضل تكتيكه السريع.

ويمثل هذا الشوط اختباراً حقيقياً لصلابة الجياد وقدرة الفرسان على التحكم في وتيرة السباق منذ اللحظة الأولى لفتح البوابات وحتى خط النهاية، ما يضمن للجماهير عرضاً يحبس الأنفاس.

رقم الشوط: 6

بداية السباق: 6.55

مسافة السباق: 1200 متر (رملي

عدد الخيول: 12

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 2.000.000 دولار