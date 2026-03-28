دبي جولدن شاهين.. السرعة المطلقة

ويمتد هذا السباق على مسافة 1200 متر فوق الأرضية الرملية، وهي المسافة التي لا تعترف إلا بالسرعة المطلقة والقدرة الفائقة على الانطلاق الخاطف، وتبلغ قيمة جوائزه المالية مليوني دولار أمريكي.
ويقوده الفارس المتميز تاغ أوشي ما يجعله منافساً قوياً على اللقب، إلى جانب الجواد «بينتورناتو» الذي يعتليه الفارس خوسيه اورتيز، وصاحب السجل المتميز بسبعة انتصارات من 11 مشاركة سابقة، ولم يخرج في مشواره من المركز الثلاثة الأولى.
وهناك بالطبع الجواد «النصيب» الذي يقوده الفارس سلفستر دي سوسا، ويدخل بمعدل فوز مذهل، إذ حقق 6 انتصارات من 10 مشاركات سابقة، ويراهن الكثيرون على قوته البدنية في الأمتار الأخيرة.
ويمثل هذا الشوط اختباراً حقيقياً لصلابة الجياد وقدرة الفرسان على التحكم في وتيرة السباق منذ اللحظة الأولى لفتح البوابات وحتى خط النهاية، ما يضمن للجماهير عرضاً يحبس الأنفاس.
رقم الشوط: 6
بداية السباق: 6.55
مسافة السباق: 1200 متر (رملي
عدد الخيول: 12
نوع الخيول: المهجنة الأصيلة
الفئة: الأولى
الجائزة المالية: 2.000.000 دولار