دبي شيما كلاسيك.. أرقى السباقات العشبية

تصل الإثارة إلى ذروتها في الشوط الثامن، المخصص لبطولة (لونجين دبي شيما كلاسيك) (الفئة الأولى)، والتي تُعد واحدة من أغلى وأرقى السباقات العشبية في الأجندة الدولية.

ويمتد هذا التحدي الكبير لمسافة 2410 أمتار، وهي المسافة التي لا تعترف إلا بالأقوياء والخبراء في كيفية توزيع المجهود والسيطرة التكتيكية، حيث تتنافس نخبة الخيول على جوائز مالية ضخمة تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي.

وعلى الرغم من اقتصار المشاركة في هذه النسخة على 6 خيول فقط، إلا أنها تمثل زبدة جياد المسافات الطويلة في العالم، ما يجعل المنافسة أكثر تركيزاً وضراوة، ويبرز من المرشحين المحتملين للفوز باللقب الجواد «جيافيلوتو» الذي يمتطي صهوته جيمس دويل، وحقق هذا الحصان 8 انتصارات.

وجاء في المركز الثالث في 7 مشاركات ما يدل على ثبات مستواه ويجعله مرشحاً قوياً للفوز باللقب، وينافسه الجواد «كالاندقان» بقيادة مايكل بارزالونا، ويعتبر سوبر ستار هذا الشوط بتصنيف مرعب يصل إلى (130).

ويدخل كمرشح فوق العادة، وهناك أيضاً الجواد «إيزيكال دايموند» بقيادة الفارس ديلان ماكموناجل، وهو حصان معروف بصلابته وقدرته العالية على التحمل في الأمتار النهائية.

ويبرز الجواد «رويال باور» لجودلفين، كمنافس لا يمكن الاستهانة به، بقيادة الفارس وليام بيوك، ويمتلك سجلاً حافلاً وقدرة فنية تؤهله لقلب التوقعات، وينتظر أن يشهد هذا الشوط استعراضاً للقوة والذكاء التكتيكي.

لونجين دبي شيماء كلاسيكرقم الشوط: 8بداية السباق: 8.10مسافة السباق: 2410 أمتار (عشبي)عدد الخيول: 6نوع الخيول: المهجنة الأصيلةالفئة: الأولىالجائزة المالية: 6.000.000 دولار