دبي تيرف.. السرعة الخاطفة

تستمر الإثارة في الشوط السابع أحد أغلى وأرقى السباقات العشبية في العالم، وهو شوط (دبي تيرف) المخصص للفئة الأولى.

ويمتد هذا التحدي على مسافة 1800 متر، وهي المسافة التي تدمج بين السرعة الخاطفة والقدرة الفائقة على التحمل، حيث تتنافس نخبة الخيول العالمية على جوائز مالية ضخمة تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

ويشهد هذا المعترك العشبي مشاركة 11 جواداً من صفوة خيول المسافات المتوسطة، التي تسعى للصدارة ويتقدمها الجواد «غايا فورس» بقيادة رويسي ساكاي، وهو حصان ياباني قوي، ورغم انتصاراته القليلة.

إلا أنه واجه مستويات عالمية في اليابان وحقق مراكز متقدمة، وينافسه الجواد «أمبودسمان» بقيادة وليام بيوك، ويدخل بتصنيف خيالي (128) وسجل مثالي إذ لم يسبق له أن خرج من المركزين الأول والثاني في مشواره مع السباقات، إلى جانب الجواد «فاكتر شيفال» بقيادة مايكل بارزالونا، الذي يمتلك سجل مشاركات واسعاً وخبرة عريضة في التعامل مع المنعطفات الحاسمة للمضمار، ولا يمكن إغفال الجواد «قدوة» لجودلفين ويقوده الفارس ريان مور.

ويراهن الكثيرون على جاهزيته الفنية العالية لانتزاع الصدارة، كما ويبرز في دائرة الضوء الجواد «النجم» بقيادة راي داوسون كأحد أقوى المنافسين القادرين على خطف الأضواء بفضل أدائه المتطور.

ويمثل شوط «دبي تيرف» ذروة التنافس التكتيكي بين الفرسان، حيث يتوقع أن تشهد الأمتار الأخيرة صراعاً شرساً وحافلاً بالإثارة حتى خط النهاية.

رقم الشوط: 7

بداية السباق: 7.35

مسافة السباق: 1800 متر (عشبي)

عدد الخيول: 11

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 5.000.000 دولار