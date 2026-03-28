جاهزية تامة لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي

والذي سيُقام اليوم في مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 101 خيل من 16 دولة حول العالم. وتبلغ جوائز أشواطه التسعة 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي».
والعميد عبيد بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعلي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تعزيز الأمن والأمان، والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي الذي يشهده الملايين، وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية.
واستمع الخبير أحمد عتيق بورقيبة والعميد مصبح سعيد الغفلي والحضور إلى شرح مُفصل حول كل الاستعدادات لكأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب إجراء نزول ميداني في فندق الميدان ومضماره للاطلاع على التحضيرات النهائية للحدث، الذي يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال سباقات الخيول بشكل خاص، وتنظيم الفعاليات الكبرى بشكل عام.
وفي هذا السياق أكد العميد مصبح سعيد الغفلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على التنسيق والتعاون بين كل الشركاء الاستراتيجيين، لإنجاح الفعاليات على مستوى الإمارة، بما يعكس الصورة المتميزة لدولة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات العالمية، مشيداً بجهود جميع أعضاء اللجنة على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والميدانية.