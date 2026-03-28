دبي تستقبل القادمين بختم تذكاري يحمل شعار الكأس

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي القادمين عبر مطارات دبي بختم تذكاري خاص يحمل شعار «كأس دبي العالمي 2026».

وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الـ30 (اليوبيل اللؤلؤي) من هذا الحدث العالمي، الذي سيقام اليوم في مضمار ميدان لسباق الخيل بدبي، ويُعد من أبرز وأغلى سباقات الخيول على مستوى العالم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص إقامة دبي على دعم الفعاليات الدولية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للأحداث الكبرى، من خلال مبادرات نوعية تُثري تجربة المسافرين وتمنحهم تجربة ترحيبية استثنائية تعكس الهوية الحضارية للدولة.

ويجسد الختم التذكاري رمزاً احتفالياً يوثّق النسخة الـ30 من البطولة، ويعكس فخر دولة الإمارات بتنظيم هذا الحدث العالمي،.

حيث يُخلّد المناسبة على جوازات زوار دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي، في تجربة فريدة تجمع بين الابتكار والبعد الإنساني في استقبال المسافرين.

وفي هذا السياق تواصل إقامة دبي تسخير إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول المشاركين والزوار عبر مطارات دبي، من خلال فرق عمل متخصصة تضمن انسيابية وسرعة الإجراءات، بما يعكس ريادة دبي في تقديم تجربة سفر سلسة وآمنة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن استقبال المسافرين بهذا الختم التذكاري يأتي في إطار التزام إقامة دبي بدعم الفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة.

مشيراً إلى أن النسخة الـ30 من «كأس دبي العالمي» تمثل محطة استثنائية في مسيرة الحدث، وتعكس المكانة الريادية التي وصلت إليها دبي على خارطة الفعاليات الدولية.

وأضاف: «نحرص في إقامة دبي على تقديم مبادرات مبتكرة تعزز تجربة المسافرين، وتترجم رسالتنا في تقديم خدمات نوعية تعكس قيم الضيافة الإماراتية، وتسهم في ترسيخ الصورة الإيجابية للدولة وجهة عالمية رائدة في استضافة كبرى الأحداث».

ومن جانبة قال علي عبدالرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «لطالما شكّلت أمسية كأس دبي العالمي مناسبة عالمية مميزة تجمع مختلف الشعوب والثقافات، وتعد رحلة الوصول والانطباع الأول جزءاً أساسياً من هذه التجربة المتكاملة.

وتعكس هذه المبادرة المتميزة من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي روح الترحيب والضيافة التي تميز دبي، وتمهّد لما يمكن للزوار توقعه من تجربة استثنائية طوال فترة وجودهم في المدينة.

وبمناسبة احتفالنا بالنسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان، نفخر بالتعاون مع شركاء وجهات يشاركوننا الرؤية والطموح في تقديم تجربة عالمية المستوى، تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للرياضة الدولية واستضافة أبرز وأهم الفعاليات العالمية».

وتؤكد إقامة دبي من خلال هذه المبادرة التزامها المستمر بتطوير خدماتها وتسخير التقنيات الحديثة، بما يعزز من تجربة المتعاملين، ويدعم توجهات إمارة دبي نحو الريادة العالمية في مختلف القطاعات.