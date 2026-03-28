ديربي الإمارات.. طموح الواعدين

تنتقل الإثارة في الشوط الرابع إلى أحد أكثر السباقات ترقباً للخيول الواعدة، وهو بطولة (ديربي الإمارات) المصنفة ضمن الفئة الثانية.

ويمثل هذا السباق، الممتد لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، المحطة الفاصلة لاختبار قدرات خيول الثلاث سنوات، حيث تسعى المواهب الشابة لإثبات جدارتها في محفل تبلغ جوائزه المالية مليون دولار أمريكي.

ويشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً من نخبة المهور العالمية التي تطمح لترك بصمة تاريخية في مضمار (ميدان) وتبرز مجموعة من الخيول المرشحة للقب مثل المهرة (لبوة) بقيادة برناردو بينيرو، وإشراف سالم بن غدير، والمهر (ديفون ايلاند) من جودلفين، بإشراف شارلي ايلبي، وقيادة وليام بيوك، وله نتائج مستقرة بحسابات الربح والخسارة.

وكذلك زميله في جودلفين المهر (بايرومانسر) بقيادة جيمس دويل، ويراهن الكثيرون على انطلاقته القوية، وهناك المهر (وندر دين) بقيادة كريستيان ديمورو، الذي يدخل المنافسة بروح تكتيكية عالية.

كما يبرز المهر (سيكس إسبيد) بإشراف بوبات سيمار، وقيادة مايكل بارزالونا، ويتميز بسرعته الاستثنائية، ولا يمكن إغفال خطورة المهر (بروزلي لوف)، بقيادة صافي أوسبورن، والذي يتطلع لاقتناص الصدارة في اللحظات الحاسمة.

وبهذه النخبة من الخيول فإنه يمكن اعتبار شوط ديربي الإمارات شوط صراع للإرادة يمهد الطريق للأبطال المستقبليين نحو العالمية، وسط ترقب جماهيري واسع لهوية البطل الذي سيتوج بلقب هذه النسخة المثيرة من أمسية كأس دبي العالمي.

رقم الشوط: 4

بداية السباق: 5.30

مسافة السباق: 1900 متر (رملي)

عدد الخيول: 12

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الثانية

الجائزة المالية: 1000,000 دولار