كأس دبي الذهبي.. قوة بدنية وتكتيك

يرتفع منسوب التحدي في الشوط الثالث المخصص لبطولة كأس دبي الذهبي (الفئة الثانية) ويعتبر هذا الشوط اختباراً حقيقياً للصبر والاستراتيجية.

حيث تمتد مسافته إلى 3200 متر، ما يجعله الأطول والأكثر تطلباً للقوة البدنية والذكاء التكتيكي من قِبل الفرسان والمدربين على حد سواء، ما يعني أن الإثارة ستكون حاضرة.

وتتنافس في هذه الملحمة 10 جياد من نخبة خيول التحمل العالمية، طمعاً في الظفر باللقب الغالي وجوائز مالية يبلغ مجموعها مليون دولار أمريكي، وتتصدر قائمة الترشيحات أسماء فرضت هيبتها في المضامير الدولية، مثل (دبي فيوتشر) لجودلفين، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وقيادة الفارس كيران شومارك، ويمتلك هذا الجواد خبرة كبيرة في المضامير الكبرى.

وهناك الجواد (الرفاع) بإشراف جوزيف أوبريان، وقيادة الفارس ديلان ماكموناجل، ويتميز بقدراته الاستثنائية في المسافات الطويلة، ينافسه الجواد (كابايو ديمار) بإشراف جورد سكوت.

وقيادة وليام بويك، الذي عرف بقدرته على شحذ أقصى طاقة للحصان في الأمتار الأخيرة، وهناك أيضاً (الناير) لجودلفين، بقيادة روزا ريان، الذي يعول عليه الكثيرون لانتزاع الصدارة بفضل جاهزيته العالية.



رقم الشوط: 3

بداية السباق: 4.55

مسافة السباق: 3200 متر

عدد الخيول: 10

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الفئة الثانية

الجائزة المالية: 1000,000 دولار