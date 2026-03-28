جودلفين مايل.. صراع المسافة الخادعة

مع تصاعد وتيرة الحماس في المضمار العالمي، ينتقل التركيز في الشوط الثاني نحو واحدة من أكثر المنافسات إثارة وقوة، وهي بطولة (جودلفين مايل) المصنفة ضمن الفئة الثانية.

ويمتد هذا السباق على مسافة 1600 متر فوق الأرضية الرملية، وهي المسافة التي تُعرف عالمياً بأنها (المسافة الخادعة)، كونها تتطلب مزيجاً نادراً بين السرعة الخاطفة والقدرة العالية على التحمل حتى الأمتار الأخيرة، ما يعني أن الإثارة ستكون حاضرة بقوة.

ويشارك في هذا الشوط 12 خيلاً من نخبة خيول الميل العالمية، تتنافس جميعها على انتزاع اللقب وحصد جوائز مالية قيّمة تبلغ مليون دولار أمريكي، وينتظر أن يشهد إثارة بالغة.

يتصدر المشهد كمرشحين كل من الجواد القوي (كومشينير كينج)، الذي يدخل المضمار بسجل حافل يجعله الرقم الأصعب في هذه المعادلة التنافسية.

وينافسه بشراسة الجواد (ورلد ريكورد) من إسطبلات بوبار سيمار وقيادة الفارس خوسيه أورتس وهو جواد معروف بصلابته وقدرته على حسم الصراعات الثنائية عند المنعطف الأخير.

وكذلك يبرز ممثل الفروسية القطري المهر (ديفد أوف إيثنس) والذي يمتلك معدل فوز متميز بانتصاره في أربعة سباقات من أصل ثمانية ويشرف عليه المدرب حمد الجهني ويقوده الفارس جيمس دويل.

ولا يمكن إغفال نجم عذبة للسباقات الجواد (دايمون ديلر) بإشراف بوبا ت سيمار وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، كواحد من أبرز الأسماء القادرة على قلب الطاولة بفضل تكتيكاته المتميزة.

رقم الشوط: 2

بداية السباق: 4.20

مسافة السباق: 1600 متر

عدد الخيول: 12

نوع الخيول: المهجنة الأصيلة

الفئة: الثانية

الجائزة المالية: 1000,000 دولار