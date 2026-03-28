دبي كحيلة كلاسيك.. العراقة والسرعة

تستهل الأمسية العالمية أولى جولاتها بواحد من أعرق وأقوى السباقات المخصصة للخيول العربية الأصيلة، وهو شوط (بطولة دبي كحيلة كلاسيك) (الفئة الأولى)، وتمتد مسافة هذا الشوط 2000 متر على الأرضية الرملية، ويعتبر بمثابة اختبار حقيقي للقدرة والتحمل.

حيث تتنافس فيه نخبة الجياد العربية على جوائز مالية قيّمة تبلغ مليون دولار أمريكي، بمشاركة 15 جواداً من صفوة خيول المسافات المتوسطة، ما يضفي صبغة تنافسية شديدة على ضربة البداية، وتتجه أنظار الخبراء والمحللين نحو كوكبة من المرشحين الأقوياء الذين يتوقع انفرادهم بصدارة المشهد.

وفي مقدمتهم الجواد «مراد» لياس للسباقات وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، ويدخل المضمار بطموحات كبيرة، ينافسه الجواد «فيرست كلاس» بإشراف المدرب دووج واتسون، وتحت قيادة كونور بيسلي، ويشتهر هذا الجواد بسرعاته الختامية المذهلة.

كما يبرز في قائمة الترشيحات الجواد «ايه ايه لهب» لاس سي الأصايل فرنسا، تحت إشراف المدرب انطوني غيميل، وقيادة الفارس ريتشارد مولن، وهناك أيضاً الجواد «جعفر» لانطوني باسكال.

وإشراف دووج واتسون، وقيادة دانييل تودهوب، والجواد «مبيد» لإسطبلات العجبان، بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسون، وينتظر أن يقدم أداءً استثنائياً يربك حسابات المنافسين، ومع تقارب المستويات الفنية بين هذه الأسماء الرنانة.



رقم الشوط: 1

بداية السباق: 3.45

مسافة السباق: 2000 متر

عدد الخيول: 14

نوع الخيول: العربية الأصيلة

الفئة: الأولى

الجائزة المالية: 1000.000 دولار