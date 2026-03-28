أسماء لا تنسى.. 29 بطلاً في ذاكرة المجد

على مدار ثلاثة عقود من الزمن، لم يكن كأس دبي العالمي مجرد سباق، بل منصة سطر فيها 29 بطلاً أسماءهم بحروف من ذهب في ذاكرة المجد دانة الدنيا دبي، لتتحول هذه الإنجازات العالمية إلى قصص خالدة في تاريخ عالم سباقات الخيل.

حكاية كأس دبي العالمي التي انطلقت في عام 1996، توالت فيها أسماء أساطير مروا من طريق المجد في دبي، ابتداء من النجم الأمريكي «سيجار» بطل النسخة الأولى ومروراً بـ«دبي ميلينيوم» أحد أبرز الأسماء التي لن تتكرر في التاريخ، ومروراً بـ«ثندر سنو» صاحب الثنائية التاريخية بشعار جودلفين ووصولاً إلى الفوز الأخير لـ«هيت شو» الذي أهدى قطر أول لقب.



