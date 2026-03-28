حمدان بن محمد بصمة ذهبية في ميادين الخيل والفروسية

وكان لها حضورها العالمي في أكبر المحافل الدولية، من أبرزها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب البصمة الذهبية في ميادين الخيل والفروسية.
حيث حقق سموه العديد من الإنجازات العالمية، ليؤكد سموه أنه قائد يعشق التحدي مستمداً هذا النهج الرائد من التميز من مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الل؟
حيث تتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات والمهارات في فنون القيادة والريادة لاسيما في رياضة الفروسية التي اعتلى فيها منصات التتويج سواء كان فارساً أو مالكاً للخيل.
حيث خطف الأضواء في أمسية كأس دبي العالمي عندما انطلق في الأمتار الأخيرة من وسط الجياد المتبارية، بسرعة كبيرة فاقت جميع منافسيه، ليخطف اللقب والمركز الأول، منفرداً بفارق طولين وثلث، عن أقرب منافسيه تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور وبقيادة الفارس النرويجي ويليام بويك الذي نجح في اقتناص المركز الأول ببراعة.
أسماء بارزة
وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في انجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت»، وسباق «بري جاك لو ماروا» في فرنسا.
إضافة إلى فوز «بالاس بيير»، بلقب جائزة خيول السنوات الثلاث، خلال حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات وغيرها من الإنجازات الأخرى.
بإشراف المدرب سالم بن غدير، لتكون من ضمن أبرز المرشحين للتحدي في الأمسية العالمية بعد إحرازها عدة ألقاب من بينها أوكس الإمارات في الشهر الماضي على أرضية مضمار ميدان.
حضور عالمي
والتي حقق من خلاها إنجازات كبيرة أبرزها تتويج سموه بلقب بطولة العالم 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، أو بصفته مالكاً للخيل في أشهر السباقات.
حيث لم تغب إنجازات سموه عن المضامير المحلية والعالمية، وسطر بحروف الذهب اسمه في أغلى سباقات الخيل وأصعبها في العالم، معززاً رصيده الكبير من الألقاب والأمجاد في مضامير الفروسية بشتى دول العالم.
مهارات وقدرات
حيث أثبت قدراته العالية ومهاراته المميزة في بطولة العالم للقدرة التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014 ليتوج باللقب رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت سموه في السباق.
كما توج سموه مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، إضافة إلى تحقيق سموه للقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مرتين على التوالي.
إضافة إلى الإنجازات الخليجية والدولية الأخرى التي حققها سموه منها الفوز عام 2020 بلقب النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، والذي أقيم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.
كما يعد سموه من أبرز الداعمين لسباقات القدرة والفرسان من خلال عملية التوجيه والمتابعة لتطوير مستواهم، وتحقيق أروع الإنجازات على الخارطتين الإقليمية والدولية.
سجل حافل
حيث انتزع سموه أرفع الألقاب في أوروبا ومختلف دول العالم بكل جدارة واقتدار، منها فوز سموه ببطولة أوروبا في كومبين 2005، والذي يعد أبلغ دليل على أنه فارس يعشق التحدي.
حيث استطاع انتزاع اللقب بجدارة، في اللحظات الحاسمة عند خط النهاية، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مهرجان سموه للقدرة، والذي يقام سنوياً في مدينة دبي الدولية بسيح السلم.
والذي يضم 4 سباقات، وهي سباق السيدات، سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، سباق «اليمامة» للأفراس، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف أنحاء العالم.
عروض رائعة
واحتل المركز الرابع، برغم صغر سنه، كما واجه فرساناً يفوقونه سناً وخبرة، وأظهر سموه نجومية مبكرة في منطقة الوثبة في 15 يناير 1998، خلال مشاركته في سباق القدرة والتحمل، كأصغر المشاركين سناً، واحتل سموه المركز الرابع آنذاك، ممتطياً صهوة الجواد «برق»، بفارق 25 ثانية عن البطل.
مواصلة التألق
حيث توج سموه في 31 يناير 2002، بطلاً لسباق سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لمسافة 120 كم، ونال سموه في 21 مارس 2002، لقب بطولة كأس العالم الإمارات 2002 للقدرة، لمسافة 130 كم.
وبعدها نال سموه لقب سباق بطولة قطر الدولية للقدرة في اليوم الأول من مارس 2008، ثم لقب بطولة كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كم في الخامس من مارس 2008.
لقب خليجي
وكان سموه فاز باللقب الأول في البحرين 2012، ويعد هذا إنجازاً عالمياً مشرفاً، حيث قدم سموه عرضاً رائعاً مع الجواد «عقاب».
وقاد سموه فرسان الإمارات للفوز بلقب بطولة الفرق في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة، التي أقيمت لمسافة 120 كم في الدوحة 17 ديسمبر 2011، وفي عام 2015، توج سموه بطلاً لكأس الخليج للقدرة والتحمل في الكويت.
حيث حقق فوزاً رائعاً في 5 مايو 1999، عندما انتزع لقب سباق تدمر للقدرة في سوريا، لمسافة 120 كم، وتقاسم سموه مع والده فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 31 مايو 2008.
كما ظفر سموه بلقب سباق وادي رم الدولي للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم يوم 14 ديسمبر 2002، وتعكس جميع هذه الإنجازات والبطولات ريادة سموه في مختلف ميادين الفروسية التي أكد من خلالها بأنه فارس يعشق التحديات والألقاب.