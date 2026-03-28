راشد بن دلموك: كأس دبي العالمي.. 3 عقود من التميز

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كأس دبي العالمي في نسخته الثلاثين يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز وأهم سباقات الخيل على مستوى العالم، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، مما قاد إلى أن يكون الحدث محط أنظار العالم.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لـ«البيان»، أن كأس دبي العالمي، وبعد ثلاثة عقود من النجاحات المتواصلة، بات علامة فارقة على خريطة الفروسية العالمية.

حيث تقود دبي بوصلة هذه الرياضة العريقة، وهو ما يتجسد في الحضور السنوي لنخبة الخيول العالمية وأكبر الملاك وأمهر الفرسان الذين يتوافدون إلى مضمار ميدان العالمي للمشاركة في هذه الأمسية الاستثنائية في دانة الدنيا دبي.

وأوضح أن اهتمام «فارس العرب» برياضة الآباء والأجداد أسهم في وصول سباقات الخيل في الإمارات إلى صدارة المشهد العالمي، منذ انطلاقة الكأس عام 1996 في مضمار ند الشبا.

وصولاً إلى النسخة الثلاثين التي تمثل محطة تاريخية جديدة تواصل من خلالها دبي مسيرة الريادة والتميز في مختلف الجوانب التنظيمية والتنافسية.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إلى أن كأس دبي العالمي يمثل مسك ختام موسم حافل في كرنفال سباقات دبي، الذي شهد مشاركة دولية واسعة من الملاك والمدربين والفرسان إضافة إلى مشاركة أفضل الخيول العالمية.

مؤكداً أن نسخة هذا العام من كأس دبي العالمي تشهد حضوراً قوياً من نخبة الخيول القادمة من مختلف قارات العالم، ما يعزز من قوة المنافسة ويعد الجماهير بأمسية استثنائية مليئة بالإثارة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم جاهزية مضمار ميدان لاستقبال آلاف الجماهير والضيوف من مختلف أنحاء العالم، في أجواء احتفالية مميزة تعكس مكانة الحدث العالمية.

مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة لدبي، إلى جانب الإمكانات التنظيمية العالية، تجعل من ميدان أيقونة عالمية في سباقات الخيل.

واختتم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى فرق العمل وكافة الشركاء والرعاة والجهات الحكومية، مثمناً جهود كل اللجان التي تواصل العمل وفق أعلى المعايير العالمية لضمان نجاح هذه النسخة التاريخية.