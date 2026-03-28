علي آل علي: مضمار ميدان جاهز لاستقبال العالم في أمسية تاريخية

أكد علي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن مضمار ميدان بات جاهزاً بالكامل لاستقبال العالم في أمسية تاريخية ينتظرها عشاق سباقات الخيل حول العالم احتفالاً بالذكرى 30 على انطلاقة كأس دبي العالمي.

وقال لـ«البيان»: إن الحدث يواصل رحلة المجد والتميز بفضل الدعم الكبير والرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

والتي جعلت من كأس دبي العالمي منصة عالمية رائدة تجمع بين أفضل الخيول وأبرز الفرسان من مختلف القارات.

وأضاف: إن فريق العمل، بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج النسخة الثلاثين بأبهى صورة، تليق بمكانة الحدث وتاريخه.

مؤكداً أن جميع التحضيرات التنظيمية والفنية اكتملت وفق أعلى المعايير العالمية بعد هطول أمطار الخير في الأيام الماضية.

وتابع أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة قوية من 100 خيل من خيول العالم الذين تجمعهم دانة الدنيا دبي في أمسية مميزة، على رأسها الشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي»، ما يعزز من مستوى التنافس ويمنح الجماهير تجربة استثنائية.

وأوضح أن كأس دبي العالمي لا يقتصر على كونه حدثاً رياضياً، بل يمثل منصة عالمية تجمع العالم من مختلف الثقافات والجنسيات، ليؤكد الكأس بأنه أكثر من مجرد سباقات وإنما ملتقى الشعوب على أرض الإمارات ودبي.

واختتم آل علي تصريحه بتوجيه الشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح، مشيداً بجهود جميع فرق العمل والجهات والمؤسسات التي تسهم في إنجاح هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن الجماهير ستكون على موعد مع واحدة من أجمل الليالي في كأس دبي العالمي.